國營事業甄試錄取名額增列303名 錄取率提升至約9.68%

經濟部為加速台糖、台電、台灣中油、台水等所屬國營事業人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，統籌舉辦新一年度新進職員甄試，原預計錄取 891 名，但考量人員非預期性退離、因應業務推展所需，今 (6) 日宣布增列 303 名，合計總錄取人數將達 1194 名，錄取率也從約 7.23% 提升至 9.68%。

經濟部說，依據 111 年新進職員甄試簡章規定，各用人機構得視業務需要，在其預算員額範圍內，提報各類別增額人數，並經甄試委員會同意後，由試務處在初 (筆) 試放榜前公告。

經濟部進一步指出，本次甄試共計招考 22 個類別，原公告暫定錄取人數共計 891 名，但綜合考量、經用人機構依據實際業務需求提報後，共計增列 303 名，增額後本次甄試錄取總人數為 1194 名，以今年首節實際到考人數 12330 人計算，錄取率將由 7.23% 提升至 9.68%。

增列錄取人數類別以電機 (一)97 名最多，機械、企管也各有 36、35 名，資訊、土木、儀電也有逾 20 名以上。

明年度新進職員甄試初 (筆) 試已在 10 月 23 日舉行，起薪方面，經濟部說，依各所分發公司規定辦理，目前月薪約落在 39000-41000 元之間。