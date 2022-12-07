〈焦點股〉健喬11月營收創高 股價抗跌奔漲停

健喬 (4114-TW) 受惠呼吸道用藥愛克痰銷量持續提升，泌尿道領域藥品優列扶 Urief、治療尿崩症藥品沛卜淨營收表現強勁，推升 11 月、前 11 月營收創新高，激勵今 (7) 日股價逆勢抗跌，帶量攻上漲停價 45.1 元。

健喬 11 月營收 4.01 億元，月增 0.21%、年增 31.64%；累計前 11 月營收 39.32 億元，年增 35.33%。其中，愛克痰包含發泡錠劑型及小鳥包顆粒劑型，11 月業績年增近 8 成、比重近 16%，營業額，前 11 月愛克痰國內業績年增近 6 成。

除了愛克痰銷售不俗外，泌尿道用藥出貨暢旺，其中治療前列腺肥大用藥，由於持續投入行銷，病患數增加，單月業績年增 22%，比重約 9%、治療尿崩症用藥則是行銷策略有成、市占提升，業績年增 29%、治療膀胱過動症用藥業績年增 21%。

展望後市，健喬預期，明年本業呼吸道用藥將在中國上市，業外在多家子公司營運好轉，集團明年獲利優於今年，長期則在海外市場拓展下，目標營收規模達 3.5 億美元 (約新台幣 110 億元)。

此外，藉由購買藥證拓展產品線，以及海外市場等多路並進下，全球市占率從目前的 6% 提升至 10% 以上。