【袁志峰專欄】中國出口倒退，港股調整未完

今日推介 - 波司登 (3998), 上日收市 $4.0

1) 股市前景

周二港股下跌，成交減少，可視作前期急漲後的技術調整，南向資金回復淨買入，主要吸納盈富基金 (2800)。中國 11 月外貿數據於今日公布，市場預測出口及進口同比跌幅有所擴大。筆者預期港股短線仍有回吐壓力。

今天推介是波司登 (3998) — (1) 中國第一羽絨品牌，過去 4 個財年，收入及盈利皆維持增長，年復式增長率分別達 16% 和 35%，毛利率及淨利潤率持續上升，派息比率為 71% 至 76%，持有淨現金。(2) 截至今年 9 月止上半財年，收入及盈利達 61.8 億元(人民幣 · 下同) 及 7.34 億元，同比增 14.1% 及 15.0%，毛利率跌 0.7 個百分點至 50.0%。(3) 現價對應歷史市盈率 16.9 倍，估值吸引。建議買入，目標價 4.40 港元，止損價 3.80 港元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 307 點，早段曾倒升 51 點，隨後受壓回落，午後窄幅震盪，收報 19441 點，跌 77 點或 0.4%。成交額按日減 26% 至 1650 億元，11 月份日均成交額 1402 億元。港股通南向資金轉淨買入 28 億元，盈富基金 (2800)、比亞迪(1211) 及平安好醫生 (1833) 錄得 36.8、2.6 及 2.0 億元淨買入，美團 (3690)、騰訊(700) 及吉利汽車 (175) 錄得 8.3、4.7 及 3.0 億元淨賣出。12 月以來累積淨買入 22 億元，11 月淨買入 502 億元。

藍籌股 41 升 32 跌 3 持平。信義光能 (968) 及康師傅 (322) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。其次是碧桂園服務 (6098)、華潤萬象生活(1209)、中國海外發展(688)、中華煤氣(3) 及新奥能源 (2688) 升逾 3%。碧桂園 (2007)、新世界發展(17)、港鐵(66) 及吉利汽車 (175) 漲逾 2%。石藥集團 (1093) 跌逾 8%，為跌幅最大藍籌。其次是中升控股 (881) 及網易 (9999) 跌逾 5%。東方海外 (316) 跌 4%。藥明生物 (2269) 及翰森製藥 (3692) 跌逾 3 %。中生製藥 (1177)、李寧(2331)、舜宇光學(2382)、中國平安(2318)、中國人壽(2628) 及招商銀行 (3968) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.8%，收報 4161 點，成份股 4 升 25 跌 1 持平。大型科技股普跌，網易 (9999) 及阿里 (9988) 跌 5% 及 3%，小米 (1810)、京東(9618) 及百度 (9888) 跌 2%。平安好醫生 (1833) 跌逾 8%，為跌幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 及閱文集團 (772) 跌 7% 及 6%。小鵬汽車 (9868) 及眾安在線 (6060) 跌逾 5% 及 4%。蔚來 (9866)、金山軟件(3888) 及商湯 (20) 跌逾 3%。明源雲 (909) 及金蝶國際 (268) 跌逾 2%。比亞迪電子 (285) 漲近 3%，為表現最佳成份股。

板塊方面，電動車、軟件及醫藥股跑輸大市，跌幅居前。內房、物管、濠賭、航空、本地公用及地產股逆市上升。旭輝控股 (884) 及雅居樂 (3383) 升逾 12% 及 4%。融創服務 (1516) 及旭輝永升服務 (1995) 升逾 13% 及 5%。永利澳門 (1128) 升逾 5%，金沙中國 (1928) 及澳博 (880) 升逾 1%。東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 升逾 3% 及 2%。

周二上証指數低開 0.4%，早段最多曾倒升 0.4%，隨後受壓回落，午後窄幅震盪，收報 3212.53 點，基本持平。深証成指升 0.7%，科創 50 指數跌 0.1%。滬深兩市總成交約 10000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 600 億元。滬深股通北向交易淨買入 5 億元，12 月以來累積淨買入 220 億元，11 月淨買入 601 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

評級機構惠譽再次下調 2023 年全球經濟增長預測，由 9 月預測增長 1.7% 降至最新的 1.4%，主要受累於各國央行加強遏制通脹及內地房地產市場的前景惡化。惠譽對中國明年的經濟增長預測亦由 4.5% 下調至 4.1%，因房地產復甦前景減弱，又指中國經濟放緩，與疫情有關的出口中斷或衝擊全球製造業供應鏈。(信報)

4) 個股訊息

中國海外 (688) 公布，11 月合約物業銷售金額約 241.11 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 11.5%。今年首 11 個月，累計合約物業銷售金額約 2567.06 億元，按年下跌 22.1%。(信報)

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