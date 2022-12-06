鉅亨美股雷達：蘋果計劃將部分iPad生產轉移到印度 英特爾準備明年下半年投產3奈米

美股重要看點：

美將會公布 10 月貿易收支數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.57%。美股期貨週二 (6 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.05%，標普 500 期貨升 0.01%，那斯達克 100 期貨升 0.14%。

國際信評機構惠譽 (Fitch) 周一 (5 日) 發布 12 月《全球經濟展望》(Global Economic Outlook) 報告， 隨著各國央行加大力道對抗通膨，加上中國房市前景惡化，明年全球經濟成長預測再度遭到下修。

惠譽預估，2023 年全球國內生產毛額 (GDP) 將成長 1.4%，低於 9 月報告中預期的 1.7%。同時，在貨幣緊縮步調加快之下，惠譽預估明年美國 GDP 成長率將自 0.5% 下滑至 0.2%。

周一公布的 ISM 服務業採購經理人指數 (PMI) 高於預期，反映出 11 月經濟活動的成長速度快於 10 月，可能意味著 Fed 需要進一步升息，或將利率維持在較高水平更久。

有美國聯準會 (Fed) 傳聲筒之稱的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 撰文表示，Fed 官員已經明白暗示計劃下周升息 2 碼 (50 個基點)，但因為工資壓力居高不下，美國明年利率最高可能升到 5% 以上。

根據最近的公開談話內容，Fed 官員希望不要因為升息過少放任通膨回升，或是因為升息過猛導致不必要的經濟疲乏。

若本月升息 2 碼，聯邦資金利率目標區間將達到 4.25-4.50%，為 2007 年 12 月以來最高。Fed 偏好的通膨指標在 10 月為 6%，但 Fed 希望能降到 2%。

美國銀行、摩根士丹利和德銀紛紛唱空美股，美銀認為，聯準會帶來的流動性危機，將讓標普未來幾個月暴跌 20% 以上，摩根士丹利和德銀指出，較低的企業獲利前景和美國經濟衰退可能引發美股劇烈拋售。

Mike Wilson 自 10 月 7 日開始看多美股後，他在週一發布報告重新看空美股，認為標普 500 指數未來將暴跌逾 20%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月貿易收支 (億美元)，前值 - 723.8

重要個股動態：

根據 CNBC 周一（5 日）援引兩名知情人士消息報導，印度政府正在探索將蘋果 iPad 的部份生產從中國轉移到國內的方案，目前蘋果和印度政府的討論仍在持續中，尚未有具體的計畫，但若成功敲定將擴大蘋果在印度的足跡。

風險投資公司 Loop Ventures 共同創辦人 Gene Munster 預估，印度製造的 iPhone 約 10%，但產量將緩慢成長，未來 5 年內將達 35%。與此同時，蘋果也可能在中印兩國以外的地方增設 iPhone 的生產基地，有可能在越南、馬來西亞和美國。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

一位英特爾高階主管表示，公司正在達成此前設定的所有目標，繼續朝重返全球晶片製造領先地位的目標邁進，除了準備好生產 4 奈米晶片之外，公司也計劃明年下半年投產 3 奈米。

英特爾技術開發部總經理 Ann Kelleher 表示，目前英特爾正在量產 7 奈米晶片，且已準備好開始生產 4 奈米晶片，計劃明年下半年轉向 3 奈米。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 高層異動，投資人顯然相當不安，周一 (5 日) 股價重挫 7% 以上。

該公司宣布，Slack 執行長 Stewart Butterfield 離職。Butterfield 是在去年 Salesforce 有史以來最大收購交易下而加入公司。