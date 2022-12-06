外資翻臉提款131億元 航空雙雄遭砍逾5萬張

台股今 (6) 日電子、金融、傳產全面跳水，加上晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 壓尾盤，終場下跌 251 點，收全場最低 14728 點，摜破 5、10 日線，三大法人合計賣超 171.68 億元，其中外資翻臉轉賣，提款 131 億元，大砍航空雙雄逾 5 萬張，其他包含面板雙虎、晶圓雙雄、鴻海等也都遭狙擊。

期貨方面，三大法人同步站在賣方，外資今日減碼 152 口多單，多單未平倉口數降至 2122 口，投信加碼 714 口空單，空單未平倉口數達 4505 口，自營商則減碼 357 口多單，多單未平倉口數達 3843 口。

外資今日大砍台股 131 億元，晶圓雙雄、面板雙虎、航空雙雄等權值指標均遭調節，其中，華航遭砍 30744 張最多，國泰永續高股息 22408 張居次，長榮航也有 21877 張，友達、鴻海、群創、國泰金、華邦電、陽明等也均破萬張，聯電、台積電分別有 8338、7218 張。

買超方面，外資加碼台企銀最多達 18048 張，華新居次也有 7360 張，奇鋐、遠東新各有 5959、5944 張，其他依序為廣宇、台玻、裕隆、宜特、大同、華通等。

投信操作方面，今日買超 1.05 億元，為連 5 買，加碼中鋼 5249 張最多，開發金、臻鼎 - KY 也有 2741、2314 張，其他還有聯詠、聯強、大江、世紀鋼、中信金、中砂、頎邦等，不過反手調節奇鋐 2423 張最多，千張之上的還有陽明、台光電、旺宏、欣興、群聯。