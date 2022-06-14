興富發董座：疫情受控後 房市將有修復式的反彈

鉅亨網記者張欽發 台北 2022年6月14號10點59分

建商興富發 (2542-TW)) 今 (14) 日召開股東會，董事長曹淵博強調，依外銷訂單來觀察，台灣經濟表現還是不錯，房市受疫情影響買氣鈍化，預期 6~7 月時疫情受控制時，房市應該會有修復式的反彈。

曹淵博指出，面對全台營建業者普遍缺工、缺料，興富發已做因應，現階段房市剛性需求仍在，預估今 (2022) 年下半年將持穩，房價面，牽涉到通膨、營造成本飆漲等，未來將維持不墜。

雖然金融市場面臨升息，但是 2009-2015 年期間美國也升息，因此升息不是影響房市表現絕對原因，在這個期間台灣每年的成交戶數維持在 30 萬棟以上。

對於通膨、缺工、缺料造成的營運干擾，曹淵博在回答股東詢問時指出，原物料上漲不是在這季才發生，興富發在 2021 年就已針對原物料上漲和缺工做了必要因應措施，包括工法的改進包括預鑄、鋁模板等等，提升工率降低人工的依賴。

興富發在高雄設立悅誠廣場百貨商場，預計 8 月 31 日停業，發言人廖昭雄指出，將在熄燈日前完成商場各櫃位新合約簽訂，才進一步規劃開發，目前興富發暫時不會再開發大型的商場，未來考慮開發社區型商場，提高商辦大樓價值。