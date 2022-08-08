網家通過新總座任命 延攬媽咪愛創辦人張瑜珊接任

網家 (8044-TW) 今 (8) 日董事會通過高層人事任命案，邀請國內母嬰社群領導電商平台「媽咪愛」創辦人兼執行長張瑜珊，擔任集團執行長暨總經理，將在 8 月 16 日正式就任，網家也將以現金 2.26 億元策略投資媽咪愛電商平台，取得其 40% 股權。

張瑜珊具有美國史丹佛大學資訊工程和管理科學雙碩士學位，曾加入 Google 一年只招收 7 位應屆畢業生的 Associate Technology Manager 培訓計畫，之後參與包括 Google 地圖在地化、全世界第一代 Chromebook 合作開發量產、以及開發可合法盈利版權影片的新商業模式的 YouTube 版權合規等多項計畫。

張瑜珊 2012 年回到台灣，創立新世代社群電商平台媽咪愛，獲 20-50 歲媽媽用戶的喜愛，其推出的行動 App 更曾獲 App Store 和 Google Play 評選最佳 App，在母嬰垂直型社群電商居領導地位。

網家董事長詹宏志表示，網家正面臨市場激烈競爭，需要重新找回服務消費者初心，並啟動快速、專業、開放和創新的轉型動能，相信張瑜珊具有工程背景、創業能力和 Google 的歷練等能力下，可勝任此職務。

由於網家看好張瑜珊創辦的社群電商媽咪愛洞悉女性消費心理，並具備貼近用戶的商品開發能力，有助於以 3C 家電為主的 PChome 開拓非 3C 商品的選品能力和溝通力，網家期許，張瑜珊加入，可帶領團隊加速改革與轉型。

同時，網家也以 2.26 億元策略投資媽咪愛電商平台，以期借重媽咪愛由數據驅動的社群品牌經營能力和強大選品能力，優化網家品牌的豐富度，並擴展不同客群。