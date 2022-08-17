網家拓日本跨境電商版圖 比比昂平台將開藥妝商城

網家 (8044-TW) 旗下專營日本跨境代標代購的電商平台 Bibian 比比昂今 (17) 日宣布，明日起將新推出比比昂日本藥妝商城，導入超過萬種日本最新藥妝、零食商品以及當地直購的優惠價格，並提供中文化介面與客服、新台幣計價服務，全力強化跨境電商布局。

據日本觀光局統計，疫情爆發前，每年訪日的台灣旅客人數逼近 500 萬人次，在各國中高居第 3，日本也持續蟬連台灣人最愛造訪國，平均每趟約花費新台幣 3.7 萬元。

網家觀察到，疫情爆發後，許多消費者改以跨境購物模式採買喜愛的日本藥妝商品，尤其近 3 個月日圓匯率創 25 年來新低，帶動上半年 Bibian 比比昂整體業績成長多達 60%，並已達到去年全年營收的 70% 水準，總貨量逾 481 公噸，買氣強勁。

Bibian 比比昂目前與日本當地超過 200 間商家合作，統計上半年熱銷品類為動漫公仔、藥妝、服飾，其中，藥妝品類的業績更大幅成長約 3 倍。

為進一步滿足國內消費者的採購需求，此次 Bibian 比比昂規劃推出全新比比昂日本藥妝商城，Bibian 比比昂株式會社社長羅薇琳說明，商城以全中文化介面與中文客服消除語言藩籬、以新台幣計價，並網羅日本知名藥妝與食品店家，包含全日本前五大低價連鎖藥妝巨頭 SUNDRUG サンドラッグ與平和堂超市等，商品選項超過 1.2 萬款。

網家樂觀看待，在全新服務上線後，跨境電商營收規模將進一步擴大。