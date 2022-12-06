中裕認列歐洲權利金 11月營收1.32億元創新高

中裕 (4147-TW) 因與合作夥伴 Theratechnologies 終止愛滋病新藥 Trogarzo 在歐洲的銷售權利，認列部分權利金收入，推升 11 月營收 1.32 億元，創新高，月增 31.66%、年增 526.47%；前 11 月營收 4.69 億元，年增 18.82%。

中裕解釋，由於 Theratechnologies 在歐洲部分國家藥價未達預期，無法達到合理利潤，因此將歐洲行銷權退回。雖然 Theratechnologies 終止歐洲地區銷售，但仍持續保有北美地區獨家銷售的權利，加上歐洲愛滋病新藥歐洲市場銷售剛起步，整體銷售淨額不到美國市場的 10%，對公司業務影響有限。

中裕指出，目前歐洲地區會先推動指定患者藥物使用計劃 (PA-NPP)，除了持續在歐洲供應愛滋病新藥外，同步尋找新合作對象並與幾家業者洽談中。

中裕 2016 年 3 月與加拿大公司 Theratechnologies 簽訂愛滋病新藥 Trogarzo 美國及加拿大地區 (北美地區) 獨家銷售行銷契約，後續於 2017 年 3 月增加歐洲地區行銷授權，包括歐盟及英國、以色列、挪威、俄國、瑞士等超過 30 個國家。