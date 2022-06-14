泰福-KY攜手中裕攻CDMO 開發抗體藥物

泰福 - KY(6541-TW)與中裕 (4147-TW) 今 (14) 日共同宣布，將在抗體藥物複合體 (ADC) 及雙特異性抗體 (BsAb) 開發生產合作，從前端研發到生產、銷售攜手並進，藉此拓展 CDMO(委託開發製造服務)市場。

雙方合作後會將製程升級到抗體藥物，生產技術挑戰性更高；泰福主攻前端基因發展、試產等開發後，交由中裕進行藥物生產製造，並讓生產量能與成本控管均能有效控制成本，發揮綜效效益，未來產品更具有未來競爭力。

兩家業者都具備研發與 CDMO 量能，泰福主要開發生物相似藥與 CDMO 業務，台灣實驗室除了負責前端細胞株開發、種源細胞篩選與建立以及初期生物製程開發外，更具備執行與承接生產技術 CDMO 業務能力。

中裕專注在愛滋病蛋白質新藥開發，旗下竹北蛋白質抗體藥物廠已多次大規模生產蛋白質單株抗體藥物，並獲得美國 FDA 正式查廠通過。中裕將提供泰福等業界客戶委外製程開發、技轉放大、GMP 批次生產等 CDMO 服務。

中裕竹北蛋白質抗體藥物廠，共有 4 座 2000 升的一次性生物反應器、完整的下游純化和品管測試設施，除了拓展 CDMO 業務外，也能進行旗下單株抗體開發。