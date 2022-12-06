台股大跌251點 外資提款131億元 三大法人賣超171.67億元

美股周一全面收黑，台股今 (6) 日湧現賣壓，電子、金融、傳產全面跳水，資金轉進遊戲、觀光、風電等中小型股，加權指數終場下跌 251.86 點，收在全場最低 14728.88 點，失守 5、10 日線。三大法人合計賣超 171.67 億元，其中外資提款 131 億元。

觀察法人今天資金動向，外資提款台股 131.41 億元；投信買超 1.05 億元，為連 5 買；自營商續站賣方、賣超 41.31 億元。三大法人合計賣超 171.67 億元。

電子權值股倒成一片，台積電尾盤摜壓，跌幅擴大至 2.25%，收在全日最低 478 元；聯發科、鴻海、國巨、聯電等重摔 1-2%，矽力 * - KY 摜壓至跌停價 513 元，瑞昱大跌逾半根險守 300 元大關，不過，股王大立光力守平盤以 2290 元作收。

金融股無力撐盤，其中，國泰金賣老股的套利賣壓仍沉重，今天股價大跌 3.38%，富邦金、中信金、彰銀、開發金等均下挫逾 1%。傳產股一片綠油油，貨櫃三雄跳水，萬海大跌半根停板，長榮、陽明重挫 3-4%；台塑跌逾 2%，南亞、台塑化均下跌超過 1%。

在解封題材及年底節慶激勵下，觀光類股成為資金避風港，柏文股價勁揚 7%，王品、美食 - KY、八方雲集、夏都、雲品也表現不俗。遊戲股辣椒、華義今天雙雙衝上漲停，網龍、歐買尬、隆中、昱泉漲勢都相當強勁。