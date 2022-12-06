〈台股盤後〉台積電壓尾盤大跌251點收全場最低 失守10日線

台股今 (6) 日隨美股收黑走跌，午盤過後受新台幣貶值，加上台積電 (2330-TW)(TSM-US) 等電子權值股熄火拖累下，指數跌幅擴大，大跌超過 200 點，終場下跌 251.86 點，收在今日最低 14728.88 點，失守 5 日線、10 日線，成交量則達 2441.79 億元。

電子權值股普遍走疲，晶圓雙雄台積電終場大跌 11 元，收在 478 元、跌幅超過 2%，回測月線，聯電也重挫近 2%，鴻海、聯發科跌幅也在 2% 上下，其他包含日月光投控、台塑四寶、中鋼等也全數被壓在盤下，金控族群也弱勢，國泰金重挫接近 3%，富邦金、開發金、新光金跌幅也超過 1%。

高價股賣壓同樣沉重，除股王大立光力守平盤，信驊、旭準重挫逾 3%，力旺、亞德客 - KY、世芯 - KY、緯穎、嘉澤、譜瑞 - KY、AES-KY、祥碩等也一片綠油油，矽力 *-KY 更被摜殺到跌停價位。

盤面焦點，台積電美國亞利桑那州廠將在當地時間 6 日舉行首批機台設備到廠 (First tool-in) 典禮，市場看好相關供應鏈前景，相關個股今日股價也逆勢抗跌，閎康大漲超過半根停板，宜特、上品、M31、創意、崇越、中砂等表現也不俗。

遊戲概念股今日表現也強勢，華義、辣椒雙雙亮燈攻上漲停，激勵網龍同步大漲超過 6%，其他包含昱泉、廣錠、宇峻、鈊象、橘子漲幅也都在 1% 之上。

生技股中，羅麗芬 - KY 也不畏大盤開低，強鎖漲停價位，和康生、麗豐等也獲買盤追捧。