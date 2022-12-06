美國數據削弱市場情緒 港股衝高回落轉跌 陸股區間震盪

由於對聯準會的擔憂再起，抵消中國可能進一步放寬防疫限制的樂觀預期，中國股市自過去幾天的強漲轉為區間震盪，港股由高點回落。

中國藍籌滬深 300 指數周二 (6 日) 早盤上漲 0.55%，而上證綜合指數平盤震盪。今天中國市場交易暫停 3 分鐘，以對前領導人江澤民的過世表達默哀。

港股周二觸及 9 月 1 日以來最高位後下跌，恒生指數跌 0.93%，國企指數跌 1.36%，恒生科技指數跌 1.92%，幾支具代表性個股，嗶哩嗶哩跌 7.15%，網易跌 5.63%，阿里跌 3.02%。

此前據《路透》報導，中國最早將於周三宣布新的新冠疫情防控十條措施，進一步放鬆限制。與此同時，更多的中國城市放寬了一些檢疫和病毒檢測規定。 北京市周二表示，不再需要核酸檢測結果才能進入超市、建築物。

上海市政府周一晚間宣布，除養老機構、醫療機構、學校以及密閉娛樂場所、餐飲服務場所等有特殊防疫要求的場所外，其餘公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明。

中國最終可能最早在明年 1 月，將其對新冠肺炎的管理，由從頂級甲類傳染病管理，降級為不太嚴格的乙類。然而至少在短期內，不斷上升的新增病例和限制措施正在抑制需求和生產， 中國的服務業活動在 11 月份萎縮至六個月低點。