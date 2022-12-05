傳中國最快在7日宣布10項防疫鬆綁新措施 明年下降防控等級

路透周一（5 日）援引知情人士消息報導，中國最快可能會在周三（7 日）宣布 10 項新冠肺炎鬆綁措施，作為 11 月公布的 20 項放寬限制措施的補充，同時可能計劃在明年 1 月將防控從目前最嚴格的「乙類甲管」及降至「乙類乙管」。

對此，中國國家衛生健康委員會並未立即回應置評請求。

據悉，這次新的新的 10 項補充防疫措施包括允許感染者在一定條件下居家隔離、加強新冠抗原檢測、減少大規模檢測和日常核酸檢測頻率等。知情人士表示，並非所有感染者都能無條件在家隔離，孕婦、老年人、有基礎疾病的人才獲准在家隔離，另外對密切接觸者則要求居家環境要符合一定條件。

中國自去年 1 月以來將新冠疫情視為乙類傳染病，但按照甲類疾病進行管理，這讓地方政府有權對患者及其密切接觸者進行隔離並封鎖受影響地區。

中國國家衛生部門先前在 11 月 11 日宣布 20 項防疫新措施，為改善新冠肺炎管理、平衡疫情防控與支撐經濟。

中國國務院副總理孫春蘭隨後在 11 月 30 日召開國家衛生健康委座談會時，表示隨著 Omicron 病毒「致病性減弱」，國家疫情防控面臨「新形勢新任務」，未再提及動態清零。

許多城市也開始停止大範圍封鎖，檢視定期 PCR 檢測，並停止在地鐵和公園等公共場所對陰性檢測的檢查。