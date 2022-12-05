中國11月財新服務業PMI降至46.7連續第三個月低於臨界點

中國 11 月財新服務業採購經理人指數（PMI）降至 46.7，連續第三個月低於臨界點，政府加強疫情防控對服務業的擾動明顯大於製造業，導致服務業景氣進一步降溫。

財新傳媒與標普全球周一（5 日）發布的數據顯示，11 月服務業 PMI 為 46.7，較 10 月降 1.7 個百分點，連續第三個月低於臨界點，並寫下 6 月以來新低。

財新傳媒上周公布的 11 月財新製造業 PMI，回升 0.2 個百分點至 49.4，延續 8 月以來萎縮趨勢。受服務業拖累，11 月財新綜合 PMI 降 1.3 個百分點至 4，下探至 6 月來最低。

財新製造業 PMI 走勢與官方不同調，服務業 PMI 和綜合 PMI 則與統計局走勢相同。國家統計局公布的 11 月製造業 PMI，回落 1.2 個百分點至 48，服務業 PMI 下降 1.9 個百分點至 45.1，綜合 PMI 降 1.9 個百分點至 47.1，顯示生產經營活動加速萎縮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，中國面臨第三波疫情，疫情持續對經濟產生不利影響。目前看來，第三波疫情對供需兩端的衝擊比前兩輪疫情小，但就業市場惡化較為明顯。10 月以來，疫情在多省市蔓延，政府該如何平衡疫情防控和經濟成長，再次成為核心議題。日前，政府對進一步改善防控措施提出明確要求，各地政府如何落實，成為重中之重。

王喆說，在需求降溫、供給衝擊、預期轉弱三重壓力下，就業指數長期處於低點，市場對促就業、穩內需政策的需求格外迫切。政府應加強財政政策和貨幣政策協調配合，著力擴大內需，提高低收入群體水準。