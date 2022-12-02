立院三讀通過 111年度國營事業預算規模達5兆元

立法院會今 (2) 日三讀通過 111 年度「中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，意即國營事業預算和基金，總規模合計達新台幣 5 兆餘元。

國營事業年度預算部分，經立院審議後，增列營業總收入 20 億 3944 萬 3 千元，增列營業總支出 (不含所得稅費用) 2 億 3982 萬 1 千元，增列稅前淨利 17 億 9962 萬 2 千元。

非營業部分，作業基金業務總支出部分增列 47 億 399 萬 6 千元，債務基金用途減列 2 億 6497 萬 5 千元，特別收入基金用途減列 24 億 5960 萬 6 千元，資本計畫基金用途減列 4950 萬元。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，黨團立案要求國營事業、政府主導的公股公司，自明年起政府派任董事長、總經理、執行長，初任者年齡不得逾 65 歲，續任者如已逾 65 歲，每年須報經行政院核准，最高不得超過 70 歲，但最終表決贊成者少數，因此不通過。

國營事業預算案審議近年屢屢發生延宕情祥，備受外界批評，之前審查 110 年度國營事業預算案時，拖到去年 12 月 10 日才完成三讀程序，今年度預算案原定去年 11 月底完成審議，也拖到今天才完成三讀。