國營事業股東會 台電累虧逾853億元、台水提七大措施

經濟部旗下國營事業陸續召開股東會，台電、台水均在今 (24) 日舉行，台電表示，今年用電持續成長，累計前 4 月用電量已達 727.6 億度、年增 3.3%，但受國際燃料價格大幅攀升影響，累計虧損擴大至 853 億元，台水則提出七大行動方案，力拚持續強化水質安全、供水韌性。

台電去年稅後純益達 224 億元，累計虧損由前年的 642 億元降至 418 億元，不過今年以來持續受國際燃料價格大漲、燃料成本增加下，前 4 月共虧損 469 億元，導致累計虧損擴大至 853 億元。

除成本不斷高漲外，台電近年也面臨用電需求成長，統計去年用電量達 2353.4 億度，年增 4.7%，創下歷史新高，今年前 4 月用電量已達 727.6 億度，較去年同期增加 23.3 億度，年增 3.3%，也反映台灣受惠國際產業重組轉單、台商回流熱潮助推經濟成長，以及極端高溫氣候刺激用電需求。

針對用電需求屢攀高峰，台電強調，將持續推動再生能源發展、加強機組運維、強化電源開發等，提升供電量能，估今年大潭電廠 8 號機 (112 萬瓩)、明年大潭電廠 9 號機 (112 萬瓩)、興達電廠新 1 號機 (130 萬瓩) 等燃氣機組將陸續上線。

此外，台灣近年歷經數次突發性重大停電事故，台電表示，已加強檢討與後續精進作為，包括強化需求面管理、精進機組大修排程等，今年 4 月也首度成立專責風險管控中心提升供電穩定。

台水今日也召開股東會，董事長胡南澤表示，為建構不缺水、喝好水的用水環境，將積極強化水質安全及供水韌性，內部也研訂七大行動方案，包含建置調度備援幹管、加速降低漏水、推動淨水場現代化、提高供水普及率、提升全方位服務品質、推動全流程水安全計畫、力行開源節流等。