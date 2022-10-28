〈穩懋法說〉Q4各應用市場續疲 營收估再下滑逾1成

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (28) 日召開法說會，受整體產業營運仍低迷，展望第四季，穩懋指出，除智慧型手機受新品熱銷可能有補貨效應，其餘各應用別營運估都將衰退 1 成上下，整體營收估再較第三季下滑 11-13%，毛利率則可望回升至 2 成上下。

穩懋第三季產能利用率已跌破 5 成，降至 40%，累計前三季也僅達約 55%，預期第四季受營收規模進一步下滑，產能利用率仍會受一定程度影響，且目前來看，各應用市場與第三季變化不大，並逐步進入傳統淡季。

由於整體營運陷入低迷，穩懋表示，將持續管控營業費用，近期內部也有鼓勵員工休假，第三季營業費用小幅下降 3000 萬元左右，不過近期客戶研發活動比過去頻繁，以第三季為例，研發費用就占整體營業費用的一半以上。

法人關注穩懋第三季營收下滑是否與市占、ASP(平均價格) 下滑有關，對此，穩懋說，除新一年度的議約會依市況調整價格外，今年價格沒有跟客戶做任何調整，但強調市場一定會有價格競爭，第三季營收下滑還是與出貨、產能利用率下滑有關。

穩懋第三季毛利率下探 16% 震驚市場，對此，穩懋解釋，主因是受旗下 100% 投資公司所持有標的在第三季掛牌，受大環境波動所出現的一次性評價損失，標的則多為中國客戶股份，觀察第三季波段跌幅約落在 2-3 成，目前雖相對趨緩，但還是有 1 成上下的跌幅，估後續影響性可望逐步收斂，至於是否處分則會依相關法令再行評估。

另一方面，針對美國近期擴大禁止高階晶片出口中國，穩懋回應，目前來看，美國管制的項目都是非常尖端的產品，現階段並未看到針對通訊產品有進一步的限制，認為還是當初華為禁令的影響比較大。