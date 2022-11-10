中華電坐穩獲利雙冠王 前10月每股賺3.99元

電信三雄今 (10) 日公布自結數，中華電 (2412-TW) 受惠核心業務持續成長，再度拿下獲利雙冠王，10 月每股純益 0.37 元，贏過台灣大 (3045-TW) 的 0.3 元、遠傳 (4904-TW)0.25 元。中華電前 10 月每股賺 3.99 元，同樣超過台灣大的 3.33 元、遠傳 2.42 元。

中華電

10 月營收 192.3 億元，月增 1.3%、年增 1.6%；EBITDA 70.8 億元，月減 7.1%、年增 0.6%；稅後純益 28.9 億元，月減 8.5%、年減 2.3%，每股純益 0.37 元。

前 10 月營收 1764.7 億元，年增 4.1%；EBITDA 724.9 億元，年增 4.3%；稅後純益 309.6 億元，年增 2.9%，每股純益 3.99 元。

中華電表示，10 月核心業務延續成長趨勢，5G 用戶數與整體 090 門號持續增加，帶動行動服務營收穩健成長，行動月租型 ARPU 年增 2.3%，連續 19 個月上揚；固網寬頻、「速在必行」方案加速客戶升速，大幅衝高 Wi-Fi 營收、寬頻接取與數據網路營收雙雙攀升，帶動寬頻 ARPU 年增 2.3%，連續 22 個月正成長。

另外，資通訊業務相關營收成長動能續強，包括智慧聯網與 IDC、雲端、資通安全等三大重點業務營收皆達高雙位數以上的年成長，抵銷去年同期 iPhone 13 開賣墊高基期而下降之銷貨收入。

台灣大

10 月合併營收 143.4 億元，月增 5.6%、年增 11%；EBITDA 為 27.1 億元，月增 0.4%、年增 3.4%；稅後純益 8.2 億元，月減 9.9%、年增 5.5%，每股純益 0.3 元。

累計前 10 月合併營收 1359.5 億元，年增 9.6%；EBITDA 為 284 億元，年增 3.4%；稅後純益 93.8 億元，年增 1%，每股純益 3.33 元。

台灣大表示，受惠 iPhone 14 系列持續熱賣，10 月份 5G 月租型用戶數滲透率連三個月成長，行動服務營收年增近 2% ，加上固網服務營收增溫及手機銷售成長，使整體電信營收創 2018 年 1 月以來新高。

財務長兼發言人張家麒表示，除了新 iPhone 與 5G 持續助攻外，Disney+、mo 幣多、好速成双三大獨門方案用戶數占比，已達智慧型手機月租用戶的 15%，使 10 月智慧型手機月租 ARPU 連續 17 個月年成長，約 1%。

另外，隨著家用寬頻供裝區服務範圍擴增，涵蓋全台超過 8 成家戶，未來將有助於好速專案持續輸出動能。近期新推出一站式影音軟硬體解決方案，搭配 1399 元以上用戶近 6 成，高於整體 5G 手機案。

遠傳

10 月合併營收 82.72 億元，月減 2%、年增 1.6%；合併 EBITDA 25.73 億元，月增 0.4%、年增 7.7%；稅後純益 8.2 億元，月增 4.2%、年增 19.3%，每股純益 0.25 元。

累計前 10 月合併營收 730.55 億元，年增 5.6%；合併 EBITDA 254.81 億元，年增 9.3%；稅後純益 78.8 億元，年增 19.8%，每股純益 2.42 元，EPS 已達成全年度財測目標的 86%。

遠傳表示，10 月份行動通訊業務表現亮眼，行動服務營收年成長率達 3.3 %，總用戶數同步正成長。受惠 iPhone 新機持續熱銷，推升 5G 滲透率、10 月客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 持續攀高，連續 20 個月正成長；月租型 ARPU 年成長率達 3.2%，創下自 2019 年 10 月以來新高。



數位轉型效益持續顯現，在資通訊業務、個人數位服務營收同步挹注下，10 月份新經濟營收年成長率達 15%；累計今年前 10 月新經濟營收年成長率達 22%，營收佔比已達 19%。