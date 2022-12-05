台積電臉綠 台股小漲10點收14980點 萬五得而復失

中國防疫鬆綁，陸港股市應聲大漲，台股今 (5) 日開平走高，站上萬五大關，ABF 載板、軍工概念股及中概生技股等獲買盤青睞，但台積電翻黑、權值股漲勢收斂，加權指數終場小漲 10.06 點或 0.07%，收在 14980.74 點，成交量 2406.81 億元。

櫃買指數終場上漲 1.1 點或 0.57%，收在 192.98 點，成交量 744.91 億元。上市櫃成交量合計 3151.72 億元。

台積電 (2330-TW) 亞利桑那州廠 6 日舉行移機典禮，今天股價走勢震盪，盤中一度翻紅上漲 1%，但在多空拉鋸下，終場仍收黑，以 489 元作收；聯發科、鴻海漲勢同步收斂，以平盤作收；不過，國巨、華碩、研華、廣達、友達等指標股仍獲多頭追捧。

金融股今天漲跌互見，其中，國泰金 (2882-TW) 今日現增除權，但今天湧入賣壓，來源疑為原股東賣老股認新股套利賺價差，使得股價重挫逾 2.6%，終場收 42.85 元，富邦金同步下挫 1.5%；中信金股價逆勢上漲超過 1%，元大金、玉山金等也表現有撐。

現階段高階 ABF 載板供需仍吃緊，法人持續看好 ABF 三雄後市，南電站上 300 元大關，大漲逾半根停板，欣興、景碩也有 3-4% 的漲幅；PCB 及上游基材廠今年密集宣布在東南亞建置產能，相關設備廠包括迅得、群翊、由田目前接單能見度高，其中群翊股價一度亮燈漲停。

俄烏戰爭進入延長賽，推升軍火用品需求，軍工概念股迄今仍為買盤焦點，雷虎、八貫今天股價連袂攻上漲停板，漢翔、精剛、寶一、和成、晟田、豐達科、拓凱等漲勢也相當強勁。

中國持續鬆綁封控措施，多個地方政府陸續宣布，搭乘大眾交通工具不需再出示核酸檢測證明，激勵中概生技股股價勁揚，保健食品廠大江攻上漲停價 168 元；美容股麗豐 - KY 盤中也亮燈，佐登 - KY、羅麗芬 - KY 表現也不俗。