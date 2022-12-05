慧洋-KY 11月營收降至9個月低點 自結獲利年減逾7成

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公布 11 月合併營收為 17.16 億元，月減 12.04%、年減 15.58%，不僅連 2 個月較去年同期下滑，更降至 9 個月來低點，而慧洋同步公告自結獲利，11 月稅前盈餘為 2.82 億元，年減 71.54%，每股稅前盈餘 0.38 元

慧洋前 11 月合併營收達 233.93 億元，年增 36.76%，稅前盈餘為 104.75 億元，年增 46.1%，每股稅前盈餘為 14.03 元，已確定賺贏去年全年，將再寫獲利新紀錄。

慧洋不諱言，受到全球經濟活動衰退影響，11 月運價指數呈走跌趨勢，目前散裝航運市場觀望氣氛濃厚。

另一方面，由於 11 月因日圓和新台幣升值，業外分別產生約 280 萬美元、180 萬美元的匯兌損失。

對於船隊布局，慧洋規劃，2023 年和 2024 年各有 7 艘、4 艘最新節能船舶加入營運；截至目前為止，慧洋旗下船隊共 140 艘船，平均船齡約 7 年。

隨著明年 1 月兩大環保法規上路，慧洋表示，將視市場行情，適時汰換舊船，優化船隊運力。

展望後市，慧洋維持審慎樂觀，由於全球最大原物料需求國中國明年經濟發展情況不確定因素多，而俄烏戰爭耗時已久，通膨、升息造成全球經濟衰退，均將影響明年全球的局勢發展變化。

不過，慧洋也提到，由於近兩年散裝船舶新造船數量偏低，而國際海事組織 (IMO) 推動的兩大環保新規 EEXI、CII 於明年 1 月正式上路，也將影響市場現有船舶速度和周轉天數。