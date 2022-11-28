亞馬遜關閉印度三個直營部門 但承諾繼續投資

亞馬遜 (AMZN-US) 雖宣布關閉其位於印度的教育技術、食品配送和批發分銷網絡，但一位發言人表示，「我們仍然堅守印度市場，並將繼續投資那些可以為客戶帶來價值的領域。」

這家電商巨頭上周四 (24 日) 終止了 Amazon Academy，這是一個教育技術直營部門。亞馬遜於周五 (25 日) 決定關閉其餐飲外送服務 Amazon Food。

該公司周一 (28 日) 在結束年度營運計劃審查程序後，宣布關閉位在卡納塔克邦的批發分銷直營業務。

該公司發表聲明表示，「經年度營運計畫審查後，我們已決定停止營運亞馬遜分銷，這是我們為班加羅爾、邁索爾和胡布利附近的小型社區商店提供的批發電子商務網站。」

發言人強調，「我們不會輕率地做出這些決定。」

亞馬遜表示，將分階段停止運作，以避免給客戶、合作夥伴和員工帶來不便，「我們將分階段停止運作，以照顧現有客戶和合作夥伴，並在過渡期間為受影響的員工提供支持。」

最近，該公司因其自願離職計畫而與印度勞工部發生糾紛。該計畫提供部分金錢誘因要求員工離職。該公司在勞工部的聽證會上聲稱，員工離職都是自願的，公司沒有對員工施加不當壓力。

亞馬遜本月稍早宣布將解雇 10000 名員工以削減成本並為經濟放緩做好準備。這家科技巨頭已經凍結新員工招聘，以控制成本。