〈航空營運升溫〉華航添新航線、增班 客運業務起飛有望超越疫前

隨著各國陸續解封，航空業的客運業務持續升溫中，華航 (2610-TW)12 月起開出東南亞新航線台北 - 宿霧，明年第一季又將復飛每周 3 班的羅馬航線，倫敦、維也納等其他歐洲航線也將增班，在加強新布局後，客運表現有望優於疫前水準。

華航台北 - 宿霧 12 月起開航，成為華航在菲律賓的第 2 個定期航點，加上穩健經營多年的台北 - 馬尼拉、高雄 - 馬尼拉航線，每周共提供 21 班次飛航菲律賓。

華航表示，疫後將深耕東南亞商務和旅遊市場，並看好可藉此強化轉機需求，例如，宿霧長期是歐美旅客喜愛的渡假勝地，搭配每周近 30 班北美航班，預期創造更大北美來台轉機前往宿霧的商機，並強化台灣轉運樞紐的地位。

華航除開闢宿霧航點，明年 1 月 2 日將新增越南峴港、1 月 20 日泰國清邁，分別提供每周 4 班直飛服務。

同時，台中 - 胡志明市復飛每周 4 班，高雄 - 馬尼拉航線增為每周 3 班，1 月起也將復飛高雄 - 曼谷航線，農曆春節旺季期間，東南亞地區共有 18 條客運航線營運，每周可提供多達 130 航班往返東南亞。

另一方面，隨著長程旅遊市場快速升溫，華航加強歐洲布局，法蘭克福每日 1 班，阿姆斯特丹和倫敦皆為一周 4 班，維也納則提供一周 3 班的服務，並預計 3 月復飛每周 3 班的羅馬航線，歐洲航點將恢復疫前的黃金五角航網。