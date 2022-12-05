〈航空營運升溫〉台灣虎航大徵才 釋出200個職缺

台灣虎航 (6757-TW) 今 (5) 日宣布，看好疫後旅遊市場，加上 A320neo 新機將陸續交付、新航線也積極籌備中，將招募客艙組員和運務員，預計總招募人數上看 200 名。

台灣虎航說明，客艙組員的招募時間自 12 月 10 日起至 12 月 25 日止，報名資格為大學以上畢業、多益 550 分以上者，具備日韓語會話能力佳，將於 1 月 7 日、8 日進行初試，14 日、15 日進行複試，錄取後將於上半年分批報到。

而運務員的招募時間為 1 月 9 日起至 2 月 10 日止，報名資格同樣為大學以上畢業、多益 550 分以上者，具備日韓會話能力尤佳，錄取後於第一季分批報到。

台灣虎航目前機隊規模 15 架，其中 4 架為 A320neo，航點主要分布在日本和韓國，隨著各國開放邊境，正積極拓展疫後運能和人力，並有意加強布局東南亞， 將於 12 月 24 日開航桃園 - 峴港航線，初期每周營運 2 班。

另一方面，台灣虎航將於 1 月開始對東京、大阪、新千歲、沖繩四大航點增班，屆時航班數將較目前倍增，每周班次提升至 56 班。

台灣虎航董事長陳漢銘日前已表態，10、11 月載客率很好，看好未來載客率將更勝過去，朝獲利目標邁進，而上市計畫照常進行中。