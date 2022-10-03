心誠鎂攜美商開發慢性肺阻塞霧化器 2023年展開試驗

醫材製造商心誠鎂今 (3) 日宣布，與美國公司 AeroRx Therapeutics 共同合作開發治療慢性肺阻塞 (COPD) 的呼吸驅動霧化器，該產品將使用 LABA/LAMA 複方藥物並依循 505(b)2 模式開發，預計 2023 年進行人體 PK/PD 試驗。

雙方將開發的呼吸驅動霧化器，AeroRx 負責複方藥物劑型的開發、臨床試驗和商品化、心誠鎂則透過旗下 AdheResp 呼吸偵測式霧化器平台，提供藥物霧化測試與分析霧化性能表現。

依據市場報告指出，2028 年全球將有近 3450 萬名慢性肺阻塞患者，相關治療藥物市場銷售額高達 193 億美元 (約新台幣 6142 億元)，其中有 7-19% 的病人因患有中度至重度氣流阻塞，導致使用乾粉吸入器時，無法達到吸氣流速造成治療失敗。

心誠鎂執行長暨創辦人鄭傑升表示，AeroRx 在呼吸治療藥物開發方面，擁有豐富經驗，心誠鎂將提供呼吸偵測式霧化器平台及全方位服務支持合作夥伴，期待產品能提供患者有效的霧化吸入式 LABA/LAMA 複方藥物。

AeroRx 董事長指出，公司正在開發全球第一款霧化吸入劑型的 LABA/LAMA 複方藥物，加上呼吸偵測式霧化器進行吸入性治療是未來主流趨勢，對於此次合作充滿期待。