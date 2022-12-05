〈焦點股〉眼球經濟發光 視陽光學續創上市新高、晶碩重返400元

隱形眼鏡族群今 (5) 日強勢表態，上周風光上市的視陽光學 (6782-TW) 持續獲買盤追捧，午盤前一度亮燈攻上漲停價位 330 元，續創上市以來新高價位，亨泰光 (6747-TW) 則亮燈鎖死，也激勵同族群晶碩 (6491-TW) 比價效應再起，盤中大漲 8%、站回 400 元，精華 (1565-TW) 表現也不俗。

視陽光學上周才以每股 168 元掛牌上市，受惠隱形眼鏡需求成長、矽水膠滲透率提升，波段漲幅逼近一倍，累計今年前三季純益已達 4.93 億元、每股純益 9.02 元，前三季已賺贏去年全年，預期今年全年營收、獲利都將改寫歷史新高。

展望明年，視陽光學除持續規畫擴產外，新開發的老花、散光產品也預計在明年上半年、下半年推到市場，有助營運持續保持成長，而旗下日本自有品牌 Refrear 也計畫透過旗下川揚商貿進軍跨足中國市場。

第四季為隱形眼鏡傳統旺季，尤其中國又有雙 11、雙 12 購物節促銷激勵，雖然今年一度受中國嚴格清零政策影響銷售動能，但隨著中國近期已開始放寬防疫政策，市場認為，將有助消費力道回溫。

晶碩公布 11 月營收則連續三個月站穩 6 億元之上，達 6.11 億元，月減 6.1%、年增 5.1%，續創歷史同期新高，累計前 11 個月營收達 58.06 億元、年增 12.9%，超越去年全年。

產能方面，晶碩預期年底龜山廠月產能將可望提升 8000 萬片，後續將視中國市場成長力道，不排除明年將月產能再提升至 9000 萬 - 1 億片，至於大溪廠產能規劃則會先從原訂 4600 萬片調整為 2600 萬片，法人則預期，晶碩明年營運仍可望保持 10-20% 成長。