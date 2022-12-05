跟上外資回補潮投資 台股年底作夢行情提前起跑

電子三雄後繼無力，台股今 (5) 日萬五得而復失，終場收在 14980.74 點，成交量 2406.81 億元。PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，指數近日持續在萬五大關附近徘徊，但在外資明顯回補帶動下，可望助攻本波台股反彈氣勢，強勢個股將維持輪漲態勢。

孫傳恕指出，雖然主計處公布最新經濟預測，下修今明年 GDP 至 3.06% 及 2.75%，並且認為美國及歐洲日前公布的晶片法案將對全球半導體供應鏈造成影響，為牽動未來經濟情勢發展的主要不確定因素之一，值得長期密切關注，不過，針對明年台灣半導體展望，工研院預估台灣半導體產業在 2023 年產值將可達 5 兆台幣，年成長率達 6.1%，優於全球。

孫傳恕認為，在通膨趨緩趨勢之下，聯準會對於升息速度放緩，加上明年美國經濟軟著陸的機率大，搭配外資回補潮，這波年底的作夢行情已經開跑，目前資金明顯集中在明年具有成長的資料中心、電動車等類股。

但要注意的是，美國 13 日將公布 11 月 CPI，屆時若數據高於預期可能再度使台股走勢出現震盪，但因為市場普遍預期明年首季聯準會將暫緩升息，整體展望仍相對正向。

安聯投信台股團隊則認為，美國聯準會偏鴿言論激勵市場氛圍轉佳，投資人對利多消息擴大解讀、同時對利空消息較為忽略的心態，有利市場維持震盪盤堅格局，盤面上類股輪動快速，短線上偏多格局不變。

安聯投信台股團隊表示，建議可聚焦具長期競爭力較強、有一定護城河，但短線上受到庫存調整及總體經濟大環境利空造成股價出現大幅乖離的企業標的，採取逢低加碼的動作。