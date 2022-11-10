〈華碩法說〉明年PC市場冷風仍存 目標營運優於市場平均

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (10) 日召開法說，展望明年個人電腦 (PC) 市況，共同執行長胡書賓表示，預期市場調整仍將延續幾季，估明年整體市場仍將衰退在 1 成上下，華碩則持續以優於市場平均為目標。

胡書賓說，整體產業市況與大環境變化有關，受各國通膨、消費信心減弱、企業庫存調整影響，影響到明年上半年已是確定的，下半年還要觀察大環境變化，全年來看也將衰退，不過華碩內部仍設定積極擴張策略，以超越市場 10% 為目標，因此若明年市場平均衰退 1 成，華碩則將力拚營運持平今年。

雖然整體產業到 2023 年上半年趨勢仍傾向於調整，但華碩對於產業長期成長性仍正向，胡書賓舉例電競市場，依市調機構調查，全球玩家人口數高達 30 億人，因此對未來需求展望樂觀，明年電競領域營運將至少與今年持平。

華碩手機事業則相對辛苦，共同執行長許先越說，手機業務 2019 年轉型聚焦在高階、電競手機上，去年全年出貨 80 萬支，考量今年中國等地封控影響市場動能，預期今年全年出貨量將下滑至 60 萬支、年減 25%，在出貨收斂下，對獲利也將有一定挑戰。

法人也關心股利政策，財務長吳長榮說，華碩股利政策仍將以優於產業平均、同業的配發率與股票殖利率為參考依據。