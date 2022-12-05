承業醫輻照新廠明年下半年投產 擴大搶攻航太、低軌商機

承業醫 (4164-TW) 輻射照射新廠預計明年下半年投產，除了提供醫材滅菌需求外，看準航太、低軌衛星產業的材料高能輻射照射商機，新廠將提供相關檢測需求，爭取訂單。

承業醫位於竹科銅鑼園區的輻射照射新廠，原本定位為電子束滅菌工廠，不過廠區後續加入比利時 IBA 製造的光子照射滅菌與電子照射滅菌系統，除了提供醫療器材、食品等民生相關領域滅菌服務外，也能滿足航太、低軌衛星等產業檢測需求。

業者表示，由於太空、低軌衛星等產品，其相關元件需要先模擬輻射環境，另外，航太、電線電纜、超跑等材料，也要進行高能照射以及改質，而新廠均能符合需求。

據了解，該新廠預計明年 2 月初裝機，第三、四季開始投產，初期產能約 40KW，年營收可達 2 億元，最大產能可倍增至 200KW，年營收貢獻有望同步翻倍。

展望明年，承業醫三大事業也有斬獲，設備事業方面，陸續取得醫院標案，估有雙位數成長；近期併購藥局通路，店家數來到 26 家，明年將再新增兩家，目標未來每年新增 2-5 間門市。

至於租賃事業部分，與北醫合作的首台新型質子治療已啟動，第三季底開始有營收貢獻，雖然治療人數逐月增加，但整體營運貢獻還不大，目標未來可以達到機器滿載量、每月 300 人，營收貢獻上億元。

第二台新型質子治療則是與中部醫學中心合作，採賣斷方式，該醫學中心預計 2024 年完成建置治療室後，再進行裝機。