〈台股風向球〉營收公布慎防基本面難看 關注外資年底作帳行情提前啟動

台股加權指數上周彈升 1.3%，走出連 5 周觸底反彈行情，隨著今 (2022) 年最後一個月到來，依過去經驗，12 月通常是漲多跌少，不過，法人提醒，未來一周主要看上市櫃業者陸續公布 11 月營收，在終端有待庫存去化之際，預料數字不會太好看，並造成部分個股回跌，預料本周市場關注焦點將回歸個股自身的基本面，呈個股表態格局。

據過去經驗，12 月通常是漲多跌少，再加上 11 月至今新台幣已強彈約 5%、國際通膨壓力已見緩和跡象，可以期待由外資推動的資金行情正逐漸升溫，然而，本周市場主要關注焦點除了國際情勢變化，將再拉回到個股的基本面。

上周外資在集中市場買超 328.59 億元，投信買超 31.25 億元，僅自營商賣超 157.17 億元，三大法人合計買超 202.95 億元；其中，外資連買 4 周是去年 12 月下旬以來首見，有提前布局 12 月作帳行情意味。

可留意，外資一周來買超金額最大的前 10 大標的分別有藥華藥、華新、日月光投控均超過 25 億元，元大台灣 50、台積電和統一在 20 億元左右，台達電逾 18 億元，中租 - KY、永豐金和景碩均超過 10 億元。

永豐投顧進一步分析，12 月上旬雜音較多，預期市場將採觀望心態，尤其聯準會於 15 日將召開 FOMC 利率會議，12 月升息 2 碼已在市場預期中，但終端利率才是重點，在觀望態度下，大盤漲勢可能暫且休息。

所幸，國際系統風險減輕，強勢美元結束，股市仍有發展空間，短線行情即便稍見遲滯，但大循環修正已完成。