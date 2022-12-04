台積電美國廠進機典禮、進出口統計、上市櫃11月營收 本周大事預告

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 美西時間 6 日將舉行美國亞利桑那州廠「首批機台設備到廠」(First tool-in) 典禮，美國總統拜登也將應邀出席，國內方面，財政部周三 (7 日) 將發布 11 月進出口統計，受國際政經局勢變化，估 11 月出口將連 3 黑，此外，上市櫃公司本周也將陸續公布 11 月營收結果。

台積電美國廠 6 日舉行首批設備進機典禮 拜登將出席

晶圓代工龍頭台積電位在美國亞利桑那州的 5 奈米廠自 2021 年動工至今約 18 個月，建廠速度符合預期，公司也宣布將在 12 月 6 日舉行「首批機台設備到廠」(First tool-in) 典禮，而白宮 30 日證實，美國總統拜登將在美西時間 12 月 6 日前往亞利桑那州親自參加典禮。

據了解，台積電創辦人張忠謀夫妻、董事長劉德音、總裁魏哲家都將出席儀式，台積電先前也表示，公司將廣邀客戶、供應商、學界和政府代表在內的嘉賓同慶，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 日前也已確認出席、我國國發會主委龔明鑫則將以台積電董事身分出席。

財政部 7 日公布 11 月進出口統計 出口恐連 3 黑

財政部統計處 7 日將公布 11 月進出口統計，財政部說，從產業看淡景氣與季節性因素綜合推估，估 11 月出口值可能落在 383-395 億美元，年減幅約 5%-8%，呈現連 3 黑，但全年出口值創新高仍毫無懸念。

回顧 10 月，受惠新興科技需求與智慧型手機拉貨效應，單月出口值達 399.3 億美元，年減幅僅 0.5%，優於原本預期，但統計處處長蔡美娜說，10 月出口年減幅衰退，除與去年同期出口值跨越 400 億美元，墊高基期有關外，最主要因素還是與高通膨壟罩，各國啟動升息循環，以及中國清零抗疫政策，使得國際間終端需求下滑趨勢擴大蔓延，產業庫存壓力有增無減。