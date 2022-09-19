客戶端庫存去化壓力大 晶技下修Q3展望估較上季下滑

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 下半年受惠美系客戶年度旗艦手機出貨挹注，但仍不敵非蘋陣營、網通及 NB 市場客戶端庫存去化壓力，依目前訂單狀況來看，晶技原估第三季營收 5-10% 季成長目標已無法達成，法人估還將衰約 5% 內，且第四季訂單能見度也不高。

晶技 7 月營收 11.79 億元、8 月營收營收 11.05 億元，市場估 9 月營只有較 8 月小幅成長，第三季營收已較原先看法謹慎保守。

晶技第三季受到非蘋手機陣營及 NB 市場客戶庫存修正壓力大，甚至第二季拉貨態度佳的網通客戶，第三季也出現觀望，這些不利因素結合下，即使美系客戶新機需求推升，也撐不起第三季營收成長。

今年第二季以來，3C 電子產品傳出許多雜音，包括非蘋手機銷售遲滯、筆電庫存水位偏高，晶技原認為，包括中國品牌手機廠去年第四季開始即傳出去化庫存，經過二到三季的調整，原預估下半年會有另一波需求產生，但實際市況並非如此，除第三季需求不好，目前看第四季訂單能見度也不高。

晶技上半年稅後純益 15.1 億元，年減 2.69%，每股純益為 4.88 元。晶技受惠擴廠，上半年每股純益，穩居台頻率元件廠之冠。

晶技 8 月自結單月稅前盈餘 3.02 億元，月減 5.42%，年減 11.3%，每股稅前賺 0.97 元，累計前 8 月稅前盈餘 24.54 億元，年減 2.4%，每股稅前賺 7.92 元。