德國不願效仿美國對華為的全面禁令 將視個別狀況而定

繼美國全面禁止進口和銷售華為在內中國電信商設備後，德國經濟部發言人周五 (2 日) 表示不願跟進美國的廣泛禁令，但會視個別情況做出決定。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國和中國的關係受到密切關注，因為戰爭凸顯出德國經濟對俄羅斯能源的依賴，考量到德國在貿易上長期仰賴中國，這也讓德國官員們開始謹慎看待與中國之間的貿易關係。

另外，美國上周以國家安全風險為由，下令禁售華為、中興通訊等多家中企的新設備，使德國面臨必須對中國電信設備商採取行動的壓力。

根據路透周四 (1 日) 掌握到的一份戰略文件，德國經濟部建議提高對使用部分國家零件的審查水平，且應禁止來自專制國家的供應商為本國電信、IT 和其他關鍵基礎設施供應零件和產品。

上述文件還提到德國在 2020 年出台的一項法案，當時為華為等下一代網路電信設備製造商設立了高門檻。根據法案，若供應商做出虛假聲明、不支持安全審計或是未能即時報告或修補漏洞，不只是單獨的 IT 零件，甚至整個企業都可能遭到德國政府封殺，並列入「不可信任」名單。

針對上述報導，華為向路透表示，網路使用安全與否和供應商來自的國家無關，想要確保使用安全，只能透過各產業和監管機構之間的合作來設立一套全球標準。