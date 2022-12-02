〈台幣〉外資縮手 量縮連4升收30.605元 周線連4漲

台北股匯市今 (2) 日走勢不同調，新台幣兌美元一度升值逾 8 分，衝上 30.5 字頭，不過，在央行強力調節下，硬是將匯價擋在 30.6 元關前，外資也轉趨觀望，新台幣升幅不如其他亞幣，終場升值 2.8 分，以 30.605 元作收，為連 4 升，續寫 3 個月新高，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 16.745 億美元。

新台幣周線連 4 漲，本周累計升值 3 角或 0.97%。

新台幣兌美元匯率今天以 30.62 元開盤後，隨即一路走揚，盤中最高來到 30.545 元、升值 8.8 分，終場在央行調節下升勢收斂，收在 30.605 元，升值 2.8 分，仍為今年 9 月初以來的高點，台北外匯市場成交值 12.11 億美元，元太外匯市場成交值 4.635 億美元。

繼 Fed 主席鮑爾昨日釋出鴿派訊息後，美國稍早公布 10 月關鍵通膨指標明顯下滑，增加了 Fed 利率觸頂的預期，美元指數 1 日延續疲軟走勢，並創逾三個月新低，市場接下來聚焦在美國 11 月通膨數據，將牽動 Fed 是否朝向鴿派路線前進。

台股今日震盪走跌，儘管鴻海、國巨等電子股獲資金點火，帶動大盤一度翻紅，但權王台積電壓盤，金融、塑化股不振，加權指數終場下跌 42 點，收在 14970 點，成交值 2230 億元，三大法人合計賣超 30.49 億元，外資終止連 3 買，小幅賣超 0.45 億元。

觀察主要貨幣今天兌美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.99%，歐元強彈 1.21%，日圓也升值 1.4%，人民幣勁揚 0.56%，新加坡幣升值 0.49%，新台幣小升 0.09%，韓元則貶值 0.02%。