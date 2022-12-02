台股回檔守住14900點 外資反手賣超 三大法人合賣30.49億元

台股今 (2) 日震盪走跌，儘管鴻海、國巨等電子股獲買盤點火，帶動大盤一度翻紅，但權王台積電壓盤，金融、塑化股不振，加權指數終場下跌 42 點，收在 14970 點，成交值 2230 億元，三大法人合計賣超 30.49 億元。

台股周線連 5 紅，本周累計上漲 192.17 點。觀察法人今天資金動向，外資小幅賣超 0.45 億元，終止連 3 買；投信買超 6.72 億元，為連 3 買；自營商續站賣方、賣超 36.7 億元。三大法人合計賣超 30.49 億元。

台積電 (2330-TW) 今天股價一路在盤下震盪，終場跌 1.2%，收在 492.5 元；鴻海 (2317-TW) 表現抗跌，一度漲近 3%，終場收 105.5 元，為近一個月高點；國巨盤中急拉，終場上漲約 3.5%，收 489.5 元。

高價股今天獲得買盤追捧，大立光收平盤 2290 元，信驊盤中大漲一度登上股王，終場收 2280 元緊追在後，矽力 * - KY 受惠中國逐步解封、車用產品擴大布局，股價衝上漲停價 544 元，其他包括緯穎、世芯 - KY、創意、精測、M31 等均漲勢剽悍。

再生能源族群今天躍居盤面多頭指標，中興電股價亮燈漲停，上緯投控盤中大漲逾半根停板，終場漲幅收斂至 2.5%，華新、華城、亞力、世紀鋼、永冠 - KY 等風電股均走揚。太陽能族群方面，國碩、安集分別大漲 6%、4%，達能、鑫科、元晶、碩禾、新晶投控等也都獲資金青睞。

傳產普遍走軟，台塑四寶中以台塑跌近 2% 最重；貨櫃三雄全數收黑，長榮重跌逾 2%；其他包括台泥、統一、中鋼、豐泰等指標股悉數走弱。金融族群同步摜壓，玉山金、兆豐金、華南金、台新金、第一金等下跌 1-2%，金控雙雄國泰、富邦也下跌作收，僅開發金收漲。