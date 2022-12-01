尾燈不亮 特斯拉在中國召回43.5萬輛電動車 將發布軟體更新

中國市場監管機構周四 (1 日) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 計畫在中國召回超過 43.5 萬輛車，並發布軟體更新以修復尾燈問題。

據中國國家市場監管總局指出，共有 14 萬 2277 輛 Model 3 和 29 萬 2855 輛 Model Y 可能受到軟體缺陷影響，導致汽車尾燈出現不亮的問題。

監管機構表示，這對司機構成安全隱患。

特斯拉上個月因類似問題在美國召回超過 32.1 萬輛車。

特斯拉將遠距發布軟體更新來解決問題。

特斯拉在中國的技術問題越來越多。這家美國電動汽車製造商上周宣布，因安全帶和軟體問題在中國召回 8 萬多輛車。

中國是特斯拉最重要的市場之一。該公司在上海設有一家主要生產工廠，最近幾個月中國製造車輛的銷量一直創下歷史新高。

但特斯拉也面臨來自中國本土競爭對手的更激烈競爭，包括巴菲特支持的比亞迪 (002594-CN) 以及包括小鵬汽車 (XPEV-US)，蔚來汽車 (Nio)(NIO-US) 和理想汽車 (Li Auto)(LI-US) 在內的新創公司。預估到 2023 年，電動車製造商計劃發布大量新車。

特斯拉在今年稍早時因材料成本上漲提高了 Model 3 和 Model Y 的售價，但於 10 月調降在中國的價格。