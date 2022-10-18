鉅亨美股雷達：Netflix盤後將公布財報 微軟證實裁員消息

美股重要看點：
Netflix(NFLX-US) 將在盤後公布財報。嬌生 (JNJ-US)、高盛 (GS-US) 將在盤前公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.015%。美股期貨週二 (18 日) 上升，道瓊期貨漲 0.97%，標普 500 期貨漲 1.25%，那斯達克 100 期貨漲 1.59%。
有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius) 警告，在聯準會 (Fed) 打擊通膨的過程中，美國利率恐飆至 9%。「若通膨率為 8%，按照劇本走的話，那你必須將利率升到高於通膨率的水準，也就是 9%。」若消費者物價走軟，決策者可能不會如此激進升息，但墨比爾斯不認為通膨會很快消退。
他所發出的警告已遠超 Fed 和利率市場目前的想像。交易員預估，美國利率將在明年 3 月達到 5% 左右的高峰。
美股本周上漲，因美國銀行財報業績穩健，科技股攀升，帶動美股期指走高。投資人一直密切關注獲利，以評估持續通膨和 Fed 升息對企業的影響。
對於華爾街的預測者來說，今年異常艱難，在美國聯準會大舉升息之下，大多數人對標普 500 指數目標價的預測，完全脫離現實。目前，分析師對標普 500 指數的平均年終目標價為 4054 點，最高為 5100 點，最低為 3200 點。
目前少見堅持看漲的，是 Fundstrat 的 Tom Lee ，他一直拒絕下調其 5100 的年終目標價，這意味著較當前水準有 39% 的潛在上漲空間。
Lee 認為，有鑑於有利的季節性、投資者過度看跌的情緒、以及通膨已過頂峰的可能性，年底的反彈仍然存在。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數上漲 550.99 點，或 1.86%，收 30,185.82 點。
- 那斯達克指數大漲 354.41 點，或 3.43%，收 10,675.8 點。
- 標普 500 指數上漲 94.88 點，或 2.65%，收 3,677.95 點。
- 費城半導體指數上漲 49.3 點，或 2.28%，收 2,211.7 點。
今日重要總經數據：
- 美國 10 月 NAHB 房產市場指數，預估 44，前值 46
重要個股動態：
1. 微軟 (MSFT-US)
外媒 Axios、Business Insider 周一 (17 日) 稍早報導，微軟 (MSFT-US) 正在多個部門進行裁員，人數不到 1,000 人，裁員消息稍晚獲證實。
Axios 稍早報導，微軟已宣布在多個部門裁員，包含 Xbox 和 Edge，但未透露裁員人數。一位消息人士則稱，裁員人數不到 1,000 人。
微軟發言人向 CNBC 證實裁員消息，並表示：「就像所有公司一樣，我們會定期評估業務重點，從而進行結構調整。未來一年我們將繼續投資旗下業務，並在關鍵成長領域招募員工。」
2. 蘋果 (AAPL-US)
市場研究公司 CCS Insight 週二 (18 日) 發布年度預測報告指出，蘋果可能很快開始試驗摺疊技術，並於 2024 年推出摺疊 iPad。
CCS Insight 研究主管 Ben Wood 預估，蘋果將最先發布摺疊 iPad，而不是摺疊 iPhone，這樣的策略與三星等其他廠商相反。
3. 思科 (CSCO-US)
外媒週一 (17 日) 報導，雖然網路設備大廠思科 (Cisco) 退出俄羅斯市場，但外洩俄國海關數據顯示，8 月仍約有 500 批思科設備遭洗產地，從各國運抵俄羅斯。
思科發言人回應，思科自 3 月 3 日宣布停止在俄羅斯和白俄羅斯的所有業務經營，包括銷售和服務，包括終止與俄羅斯和白俄羅斯所有思科合作夥伴和經銷商的業務，這意味著他們不能再通過授權管道採購產品。