鉅亨美股雷達：Netflix盤後將公布財報 微軟證實裁員消息

美股重要看點：

Netflix(NFLX-US) 將在盤後公布財報。嬌生 (JNJ-US)、高盛 (GS-US) 將在盤前公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.015%。美股期貨週二 (18 日) 上升，道瓊期貨漲 0.97%，標普 500 期貨漲 1.25%，那斯達克 100 期貨漲 1.59%。

有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius) 警告，在聯準會 (Fed) 打擊通膨的過程中，美國利率恐飆至 9%。「若通膨率為 8%，按照劇本走的話，那你必須將利率升到高於通膨率的水準，也就是 9%。」若消費者物價走軟，決策者可能不會如此激進升息，但墨比爾斯不認為通膨會很快消退。

他所發出的警告已遠超 Fed 和利率市場目前的想像。交易員預估，美國利率將在明年 3 月達到 5% 左右的高峰。

美股本周上漲，因美國銀行財報業績穩健，科技股攀升，帶動美股期指走高。投資人一直密切關注獲利，以評估持續通膨和 Fed 升息對企業的影響。

對於華爾街的預測者來說，今年異常艱難，在美國聯準會大舉升息之下，大多數人對標普 500 指數目標價的預測，完全脫離現實。目前，分析師對標普 500 指數的平均年終目標價為 4054 點，最高為 5100 點，最低為 3200 點。

目前少見堅持看漲的，是 Fundstrat 的 Tom Lee ，他一直拒絕下調其 5100 的年終目標價，這意味著較當前水準有 39% 的潛在上漲空間。

Lee 認為，有鑑於有利的季節性、投資者過度看跌的情緒、以及通膨已過頂峰的可能性，年底的反彈仍然存在。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月 NAHB 房產市場指數，預估 44，前值 46

重要個股動態：

外媒 Axios、Business Insider 周一 (17 日) 稍早報導，微軟 (MSFT-US) 正在多個部門進行裁員，人數不到 1,000 人，裁員消息稍晚獲證實。

Axios 稍早報導，微軟已宣布在多個部門裁員，包含 Xbox 和 Edge，但未透露裁員人數。一位消息人士則稱，裁員人數不到 1,000 人。

微軟發言人向 CNBC 證實裁員消息，並表示：「就像所有公司一樣，我們會定期評估業務重點，從而進行結構調整。未來一年我們將繼續投資旗下業務，並在關鍵成長領域招募員工。」

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

市場研究公司 CCS Insight 週二 (18 日) 發布年度預測報告指出，蘋果可能很快開始試驗摺疊技術，並於 2024 年推出摺疊 iPad。

CCS Insight 研究主管 Ben Wood 預估，蘋果將最先發布摺疊 iPad，而不是摺疊 iPhone，這樣的策略與三星等其他廠商相反。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

外媒週一 (17 日) 報導，雖然網路設備大廠思科 (Cisco) 退出俄羅斯市場，但外洩俄國海關數據顯示，8 月仍約有 500 批思科設備遭洗產地，從各國運抵俄羅斯。

思科發言人回應，思科自 3 月 3 日宣布停止在俄羅斯和白俄羅斯的所有業務經營，包括銷售和服務，包括終止與俄羅斯和白俄羅斯所有思科合作夥伴和經銷商的業務，這意味著他們不能再通過授權管道採購產品。