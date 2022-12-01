友達總座：面板需求仍在低點 教育、醫療成長動能最強

面板大廠友達 (2409-TW) 總經理暨達擎董事長柯富仁今 (1) 日說，雙 11、黑五銷售受大環境影響較往年下滑，不過隨著庫存降低，目前已看到需求、材料面板回到健康正常拉動，同時他也透露達擎營運中，教育市場成長最大，明年可望翻倍成長，醫療應用今明兩年則保持 20% 成長空間。

柯富仁表示，面板顯示器需求與大部分消費性產品相關，受總體經濟衝擊，目前需求確實比較不振，預期短期之內需求仍在低點，不過中長線趨勢上，包含智慧醫療、智慧城市等應用都值得期待，因為人類有 80% 的資訊收集是透過眼睛，可望讓顯示器在更多垂直市場創造更大價值，

針對傳統雙 11、黑五購物旺季表現，柯富仁說，雙 11 數據出來後，確實比預期稍差，黑五則尚未完全出來，不過受中國封控等影響，認為整體銷售狀況將低於過去兩年水準。

展望未來，柯富仁認為，產業景氣回升仍須密切觀察總經大環境變化，不過目前市場上大部分庫存已逐步降低，也看到需求、材料面板拉貨逐步回到健康正常水準，至於明年首季產能稼動率、歲修規劃，則因有傳統農曆新年影響，將會視需求動態規劃、調整。

友達今日也攜手子公司達擎二度參與醫療醫療科技展，達擎是友達在 2021 年將旗下通用顯示器、公共訊息顯示器事業單位分隔獨立成立，柯富仁說，達擎今年占整體集團營收比重可望從去年約 1 成提升至 15%，顯示友達在非面板、垂直場域營收持續提升，從領域別來看，教育市場、醫療市場成長動能強勁。

柯富仁表示，達擎近年陸續在台灣、北美市場收購傑可達、Rise Vision 等強化教育布局，初估今年集團教育營收可望達到 5 億元，明年更可望翻倍成長至 10 億元，至於醫療市場，今明兩年則可望保持 20% 以上的成長動能。