八貫軍用布局報捷 供應北約軍隊防彈衣關鍵材料

地緣政治動盪，全球軍事投資金額持續升高，八貫 (1342-TW) 近期接獲全球知名軍用品大廠訂單，間接打進北約軍隊防彈衣供應鏈，供應外罩與關鍵核心材料克維拉纖維的添加塗層，加上航太在手訂單推升，明年營運可望再成長。

八貫指出，德國軍用大廠是全球防彈裝備供應大廠，供應北約軍隊，以及德國、法國、瑞士、瑞典、新加坡、日本、義大利等國軍警防彈衣設備，該客戶今年找上門尋求合作，八貫近期也順利拿下規模百萬碼防彈背心外罩訂單，並同步開始送樣克維拉纖維的添加塗層，作為防彈背心的內部關鍵材料。

克維拉纖維強硬度比鋼鐵高 5 倍，重量比玻璃纖維還輕，防彈衣添加八貫的塗層後，可提升整體強度，能廣泛用在船體、飛機、自行車輪胎、軍用頭盔等，八貫表示，預計塗層可望在明年中通過該德國認證、出貨，帶動軍用營收成長。

八貫看好，軍用產品過認證後，可締結長期合作關係，與消費品屬性不同，未來雙方合作關係將更緊密。

除了軍用布局報捷外，中國逐步解封、全球疫情趨緩也可望帶動航太產業需求復甦，八貫空巴、波音在手訂單能見度已達明年，由於航太救生用品市占約 2 成，在航太、軍用雙動能加持下，明年營運可望再創高。

八貫今年前三季稅後純益 3.59 億元，年增 95%，稅後純益 5.29 元，法人看好，今年獲利將大幅超越去年，全年 EPS 可望挑戰 7 元。