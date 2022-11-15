馬斯克談加密貨幣：比特幣會成功、狗狗幣上月球

儘管加密貨幣市場近日動盪，但特斯拉執行長兼 Twitter 執行長馬斯克 (Elon Musk) ，對比特幣 (BTC) 及狗狗幣 (DOGE) 仍然看多，他表示，比特幣「會成功」而狗狗幣會「上月球」。

特斯拉、Spacex 和 Twitter 執行長馬斯克周一 (14 日) 就比特幣的未來發表評論，考慮到加密貨幣的交易價格來到約 16000 美元，低於一年前的約 69000 美元，馬斯克表示，比特幣會成功，但可能會經歷一個漫長的冬天。

馬斯克的言論可能推高了比特幣的價格。在他發布推文後，比特幣價格升至 16000 美元上方，至周二，已經小漲至 16850 美元附近。

這位最近收購 Twitter 的億萬富翁此前透露，他個人擁有比特幣，特斯拉和 Spacex 也買了比特幣。根據特斯拉向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的財務文件，這家公司持有約 2.18 億美元的數位資產。

馬斯克近日也針對狗狗幣發表評論，在周六於 Twitter Space 的討論中，他繼續發言支持狗狗幣上月球。

馬斯克長期以來經常發表支持狗狗幣的言論，此前他也透露自己擁有一些狗狗幣，並將繼續購買和支持。他認為狗狗幣「具有作為貨幣的潛力」。

特斯拉目前一些商品接受狗狗幣支付，馬斯克表示，Spacex 很快也會這樣做。

針對 FTX 爆雷，馬斯克在周六的 Twitter Space 活動中被問及加密貨幣的未來。他表示，如果持有加密貨幣，他建議放在一個可直接訪問的冷錢包中，不要留在交易所。

他表示，他相信比特幣、以太幣 (ETH) 及狗狗幣可能會有未來。