押注中國逐步解封 銅價月線大漲18個月最強 但後市仍波動

投資人押注中國可望逐步解封，進而帶動銅礦需求，倫敦銅期貨 11 月以來大漲近 11%，創 2021 年 4 月以來最大漲幅。不過專家表示，中國疫情起伏不定，以及當局可能推出振興方案，都會增添銅價未來的波動。

倫敦金屬交易所 (LME) 銅期貨周三 (30 日) 上漲 2.5% 至每噸 8239 美元，其他工業金屬也上漲。紐約商品交易所 (Comex) 的銅期貨周三也收高，報每磅 3.738 美元，約每噸 8225 美元。

不過銅價回吐稍早部分漲幅，原因是銅礦生產大國智利 10 月產量較去年同期增加，是 2021 年 7 月以來首見。

回顧整個 11 月，銅期貨價一共上漲近 11%，終結七個月連跌走勢。

中國正在提升高齡長者的疫苗接種率，令各界揣測當局可能打算進一步放寬讓經濟喘不過氣的封控政策。此外，中國上周五宣布今年來第二度降準，釋出人民幣 5000 億元的流動性，本周再宣布取消房地產開發商的主要股權融資禁令之一，加強為房市注入流動性。

中國嚴厲的防疫手段，加上歐洲能源危機和美國聯準會 (Fed) 升息，讓，讓工業金屬價格大跌，如今隨著中國封控和 Fed 升息出現力道減緩的跡象，工業金屬展望也跟著撥雲見日。

Chaos Ternary 研究所表示，銅價可能仍劇烈震盪，主要受到中國的疫情變化、振興經濟措施，以及銅礦實體供給吃緊等因素影響。

研究機構 FocusEconomics 預測，明年上半年，銅和工業金屬需求恐怕仍相對疲軟，原因是全球利率登頂，且中國經濟可能仍受疫情和房市崩盤拖累。

銅價目前均價約每噸 7660 美元，FocusEconomics 訪調的共識值顯示，明年均價將低於此水準，預測區間最低僅 5430 美元，最高也僅 8775 美元。