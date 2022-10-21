全球銅庫存 已降至危險水準

大宗商品交易商托克（Trafigura）示警，全球銅庫存已將至危險水準，且今年庫存量可能會降至 2.7 天。

托克金屬與礦業交易部門共同主管 Kostas Bintas，在「倫敦金融時報（FT）礦業峰會」上表示，目前銅市場的庫存可滿足全球 4.9 天的需求，據托克估算，今年庫存將降至 2.7 天。銅庫存通常以周為單位。

目前銅價約每噸 7,400 美元，較 3 月初歷史高點下跌 30% 左右，當時價格超過 10,000 元，衝上歷史新高。

近月強勢美元與全球經濟衰退疑慮，導致銅價承壓，但全球金屬業企業主管說，市場供應有限，仍對銅價帶來支撐。

Bintas 說：「雖然中國房市景氣低迷吸引投資人關注，但基建需求、電動車相關銅需求，卻足以彌補這一點，不僅完全抵銷房市疲弱，還帶動需求增加。」

Bintas 表示，歐洲的情況也沒什麼不同，該地區加快朝再生能源轉型，原因是歐洲試圖降低對俄羅斯天然氣的依賴，帶動銅需求升溫。

他說：「這並非偶然，歐盟決定將太陽能裝機規模翻倍的目標，提前至 2025 年，原定 2030 年，這些都需要大量的銅。瞧瞧，到處都是電動車，這也是很多銅。因此，在這非常困難的一年中，我們的庫存一直在減少。」

不過，一些空頭認為，中國房市景氣降溫，以及歐洲能源危機，將對銅需求帶來壓力。

麥格理（Macquarie）大宗商品策略部門主管 Marcus Garvey 表示，隨著拉丁美洲等地區供應增加，明年銅市場供應過剩總量將達到 60 萬噸。他說：「明年所有工業金屬都會供應過剩」，他也提及全球經濟低迷的衝擊。