無視經濟數據疲軟 看好封控放鬆 人民幣周三小幅上漲

人民幣兌美元周三 (30 日) 小幅上漲，交易員對疲弱的工廠活動數據不以為然，並對中國政府可能放鬆一些防疫限制保持樂觀。

中國國家衛生官員周二表示，封控管理要「快封快解、應解盡解」，減少給民眾帶來的不便，政府官員並宣示要整治地方政府層層加碼。

RBC Capital Markets 亞洲貨幣策略主管 Alvin Tan 表示，有鑑於當前中國感疫的病例上升，中國的重新開放過程可能斷斷續續，傾向向前兩步、向後退一步的情況。

人民幣即期匯率在開盤報 7.1585 後，一度升至 7.1339 兌 1 美元，為六天來最高價位。午盤報價 7.1416 ，比前一個尾盤收盤價高 159 點，比中間價低 0.49%。

中國人民銀行在開市前將中間價定在 7.1769，高於之前的中間價 7.1989。

周三公布的經濟數據凸顯了中國在振興增長方面面臨的挑戰，在此期間，中國政府仍然堅持其防疫清零的總方針。

Tan 指出，匯率將反映出中國出口一直處於步履蹣跚，預計在岸人民幣將繼續逐漸走弱。

追蹤在岸人民幣兌 24 種外幣匯率的關鍵人民幣指數—貿易加權中國外匯交易系統指數 (CFSCNYI) 本月持續下跌，凸顯出口疲軟對人民幣的拖累。

離岸人民幣下跌 0.01%，報 7.141 兌 1 美元。離岸人民幣前一個交易日上漲了 900 多個點，然後在周三收窄漲幅。