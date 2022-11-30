中國11月製造業PMI降至48 連續兩月低於臨界點

中國 11 月製造業採購經理人指數（PMI）降至 48，連續兩個月低於臨界點，綜合 PMI 也低於 50 關卡，顯示新增染疫人數衝上歷史新高，導致政府大範圍限制人員流動，造成中國經濟展望更加黯淡。

中國國家統計局服務業調查中心周三（30 日）公布的數據顯示，11 月製造業 PMI 為 48，較上月降 1.2 個百分點，寫下 4 月以來最低紀錄，且不如經濟學家原估。

11 月非製造業指數為 46.7，較上月降 2.0 個百分點。綜合 PMI 指數為 47.1，較上月下滑 1.9 個百分點，也低於臨界點。

疫情在每個省份蔓延，迫使各地政府加強封控，對經濟造成更大傷害。廣州、北京等主要城市最近幾周實施的新人員流動限制措施，甚至引發群眾抗議活動。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受國內疫情多點頻發、國際環境更趨複雜嚴峻等因素影響，PMI 下滑，經濟運行壓力加重。

上海保銀首席經濟學家張志威（Zhiwei Zhang）認為，經濟活動在 12 月和明年第 1 季可能會繼續走弱，且中國可能要等到明年下半年，才會看到經濟重啟帶動景氣回升。

他說：「在經濟重啟早期階段，更多城市面臨確診病例增加，這些城市不得不祭出限制措施，以『拉平曲線』，經濟成本不可避免。」

野村控股經濟學家上周發布的數據顯示，目前占中國國內生產毛額（GDP）四分之一的地區處於封控狀態，比率高於 10 月底的 9.5%，也打破 4 月寫下的 21% 歷史紀錄。