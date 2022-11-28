擔憂中國防疫限制與抗議行動 油價周一下跌超過2.5%

由於石油最大進口國中國的疫情擴散，加上各地對嚴格封銷的抗議引來動盪，油價周一 (28 日) 亞洲時段下跌，西德州原油 (WTI) 期貨觸及 11 個月低點。

格林威治標準時間 0230，布蘭特原油下跌 2.16 美元或 2.6%，報每桶 81.47 美元，盤中早些時候跌至 81.16 美元，為 1 月 11 日以來最低。WTI 原油下跌 2.08 美元或 2.7%，至每桶 74.20 美元。它早些時候跌至 73.82 美元，為 2021 年 12 月 27 日以來最低。

油價已經連 3 周下跌，布蘭特原油過去一周下跌 4.6%，而 WTI 下跌 4.7%。

Nissan Securities 研究部經理 Hiroyuki Kikukawa 表示，由於新冠感染人數上升，人們對中國需求疲軟的擔憂加劇，政治不確定性是由於上海等地的罕見抗議所引發的，這帶來市場拋售。

他預計，WTI 的交易區間將跌至 70-75 美元，並補充說，市場可能會繼續波動，具體取決於 OPEC + 會議的結果，以及俄羅斯石油的價格上限。

雖然全球多數地區都取消了大部分防疫限制，但中國仍堅持清零政策，周日晚上，數百名示威者和警察在上海發生衝突，人們對持續嚴格限制感到不耐，並且認為新疆發生的致命火災，就是因太多防疫限制造成逃生及救援困難。

Emori Fund Management Inc. 執行長 Tetsu Emori 表示，由於對中國需求的擔憂加劇，以及石油生產商缺乏進一步減產的明確跡象，石油市場的悲觀情緒正在升溫。

他指出，除非 OPEC + 同意進一步減產，或者美國採取行動重新增加其戰略石油儲備，否則油價可能會進一步下跌。