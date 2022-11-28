【袁志峰專欄】中國疫情升温，港股弱勢震盪

今日推介 - 中國神華 (1088), 上日收市 $23.60

1) 股市前景

港股急漲三周後，上周呈技術調整，成交銳減，沽空比率創年内新低，科技股有獲利回吐，利好政策拉升内房及物管股，大型國企股也做好，主要受惠於估值重估。全星期計，恒指及恒生科指跌 2.3% 及 6.5%，上証指數及深証成指分别升 0.1% 及跌 2.5%，標指及納指升 1.5% 及 0.7%；紐約期油價格跌 4.5%，美元指數跌 0.9%，人民幣兌美元跌 0.7%，美國 10 年期債息由 3.83 厘跌至 3.69 厘。

中國疫情有擴散跡象，增加經濟前景的不確性，影響消費信心。内房融資政策放鬆及人民銀行降準可視作穩經濟托底的措施。筆者仍看好港股中長線表現，但預期短線牛皮，恒指將於 17000-18000 點區間上落，回調是買入機會。

今天推介是中國神華 (1088) - (1) 中國最大以煤炭為基礎的綜合能源企業，2021 年度收入、盈利及每股盈利皆按年增長 44% 至 3352 億元 (人民幣．下同)、516 億元及 2.597 元，每股派息 2.54 元。(2) 公司財政健全，持有淨現金，派息比率連續兩年近 100%。(3) 今年首 9 個月，商品煤產量按年升 5%，銷售量按年跌 14.5%，收入同比增 7.5%，盈利同比增 52%，每股盈利 2.078 元。(4) 現價對應 2021 年度市盈率 8.3 倍 ，市賬率 1.09 倍，股息率 11.8 厘，估值合理。建議買入，目標價 25.5 港元，止損價 22.5 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 12 點，已是全日高位，早段急挫，最多曾跌 249 點，隨後震蘯上行至尾市，收報 17573 點，跌 87 點或 0.5%。成交額按日增 10% 至 948 億元，10 月份日均成交額 1045 億元。港股通南向資金轉淨買入 23 億元，盈富基金 (2800)、中國移動 (941) 及碧桂園服務 (6098) 錄得 14.8、4.9 及 3.0 億元淨買入，騰訊 (700) 及美團 (3690) 錄得 6.7 及 5.2 億元淨賣出。11 月以來累積淨買入 419 億元，10 月淨買入 738 億元。全星期計，恒指跌 2.3%。

藍籌股 31 升 41 跌 1 持平。碧桂園 (2007) 及碧桂園服務 (6098) 漲逾 9%，為升幅最大藍籌。其次是龍湖集團 (960)、中國聯通 (762)、中國神華 (1088) 及中國平安 (2318) 升逾 3%。中國海外發展 (688)、華潤置地 (1109)、招商銀行 (3968) 及中國人壽 (2628) 升逾 2%。周大福 (1929) 跌逾 15%，為表現最差藍籌。其次是信義光能 (968) 跌逾 5%，海底撈 (6862) 及中升控股 (881) 跌逾 4%。金沙中國 (1928) 及吉利汽車 (175) 跌逾 3%。比亞迪 (1211)、創科實業 (669)、蒙牛乳業 (2319) 及安踏體育 (2020) 跌逾 2%。

恒生科指跌 2.3%，收報 3500 點，成份股 1 升 29 跌。大型科技股普跌，小米 (1810) 升 0.4%，是唯一上升成份股。阿里 (9988)、騰訊 (700) 及網易 (9999) 跌逾 2%，百度 (9888) 跌逾 3%，快手 (1024) 跌逾 5%，為跌幅最大成份股。其次是理想汽車 (2015) 跌逾 5%。嗶哩嗶哩 (9626)、明源雲 (909)、金山軟件 (3888) 及商湯 (20) 跌逾 4%。華虹半導體 (1347)、舜宇科技 (2382) 及蔚來 (9866) 跌逾 3%。萬國數據 (9698)、金蝶國際 (268)、瑞聲科技 (2018) 及小鵬汽車 (9868) 跌逾 2%。全星期計，恒生科指跌 6.5%。

板塊方面，大型科技、軟件、汽車及電動車、光伏、餐飲、遊戲、教育及濠賭股跑輸大市，跌幅居前。長城汽車 (2333) 跌 6%。信義光能 (968) 及福萊特玻璃 (6865) 跌逾 5%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌逾 4% 及 3%。心動公司 (2400)、中手游 (302) 及創夢天地 (1119) 跌逾 3%。新東方 (9901)、中國東方教育 (667) 及宇華教育 (6169) 跌逾 3%。金沙中國 (1928) 及澳博 (880) 跌逾 3%。

内房、物管、煤炭、電訊、航運、基建及鋼鐵股逆市上升，漲幅居前。新城發展 (1030) 升逾 13%，萬科企業 (2202) 及旭輝控股 (884) 升逾 6% 及 5%。旭輝永升服務 (1995)、融創服務 (1516) 及世茂服務 (873) 升 6%-8%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 升 3%-6%。中國電信 (728) 及中國聯通 (762) 升逾 4% 及 3%。太平洋航運 (2343) 及中遠海控 (1919) 升逾 4% 及 3%。中交建 (1800)、中國鐵建 (1186) 及中國中鐵 (390) 升 3%-4%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及首鋼資源 (639) 升 3%-4%。

周五上証指數小幅低開，早段曾跌 0.4%，隨後震盪走高，午後最多曾漲 0.7%，收報 3101.69 點，升 0.4%。深証成指跌 0.5%，科創 50 指數跌 15%。滬深兩市總成交約 7400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 100 億元。滬深股通北向交易淨買入 75 億元，11 月以來累積淨買入 491 億元，10 月淨賣出 573 億元。全星期計，上証指數升 0.1%，深証成指跌 2.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行宣布，12 月 5 日降低金融機構存款準備金率 0.25 個百分點，釋放長期資金約 5000 億元人民幣，是年內第二次降準。人行稱，此次降準為全面降準，本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為 7.8%。(信報)

國家統計局公布，今年首 10 月規模以上工業企業利潤 6.98 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 3%，較首 9 月降幅 2.3% 進一步擴大。期內，營業收入 111.78 萬億元，按年增長 7.6%。(信報)

澳門特區政府公布賭牌競投結果，決定將娛樂場幸運博彩經營批給臨時判給予 6 間參與競投公司，可以在未來 10 年繼續以特許經營開賭，包括美高梅金殿超濠股份有限公司、銀河娛樂場股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司、新濠博亞 (澳門) 股份有限公司、永利渡假村 (澳門) 股份有限公司、以及澳娛綜合度假股份有限公司。(信報)

4) 個股訊息

美團 (3690) 第三季業績虧轉盈。截至 9 月底止第三季，經調整盈利 35.27 億元 (人民幣 ‧ 下同)，上年同期虧損 55.27 億元。期內，總收入 626.19 億元，按年增長 28.2%，主要受到核心本地商業分部的收入穩定增長及新業務分部，尤其是商品零售業務的收入強勁增長所推動。(信報)

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