明年全球半導體營收恐衰退3.6% 跌破6000億美元

研調機構 Gartner 最新報告預估，今年全球半導體營收將達 6180 億美元，年增 4%，但受全球經濟快速惡化及消費者需求疲軟影響，明年營收預估將較今年衰退 3.6%，跌破 6000 億美元。

Gartner 指出，半導體營收短期展望弱化，隨著全球經濟快速惡化及消費者需求減緩，恐對 2023 年半導體市場產生負面影響，預估明年全球半導體營收為 5960 億美元，低於原先預估的 6230 億美元。

Gartner 表示，目前半導體產業由消費者、企業驅動的市場，呈現兩極化，其中消費市場受通膨、升息等因素影響，造成消費者可支配所得下降，支出優先考慮旅遊及休閒娛樂等，對電子產品採購產生負面連鎖效應。

不過，Gartner 認為，儘管總體經濟放緩，地緣政治陰霾不散，但企業網路、運算、工業、醫療與商業運輸等應用需求相對穩健，優勢來自企業的策略投資，包括強化遠距上班的基礎架構、業務擴張計畫與數位化策略。

從記憶體市場來看，Gartner 表示，記憶體市場需求疲軟，庫存增加，預期今年營收持平，明年恐下滑 16.2%。

Gartner 指出，經濟前景惡化，影響手機、個人電腦與消費性電子產品需求，導致 DRAM 市場供過於求情況恐持續至 2023 年前三季，預期今年 DRAM 營收將下滑至 905 億美元，減少 2.6%，明年估進一步滑落至 742 億美元、年減 18%。

NAND 方面，今年第一季因晶圓廠意外停工，導致價格上漲，並改善供需情況，預期今年營收可望攀升至 688 億美元，年增 4.4%，但第三季起市場面臨庫存過剩，影響估延續至明年上半年，預估明年 NAND Flash 營收將減少 13.7%，僅 594 億美元。

