Q4筆電面板出貨量估年減45% 明年Q1才可望回升

市調機構集邦 (TrendForce) 統計，今年 10 月全球筆電面板出貨量僅達 1350 萬片，月減 16.1%、年減 45%，創下 2011 年以來，近十年同期新低，集邦認為，第四季受全球經濟不確定性、整體供應鏈高庫存影響，筆電面板出貨仍低迷，估整季出貨量達約 4170 萬片，季減 10.8%、年減 45.9%，明年首季才可望恢復成長。

集邦表示，由於品牌廠在 2020 年疫情初因終端需求爆發而導致面板大缺貨，縱使後續面板供應量提升，但品牌廠仍因擔憂相關零組件缺貨而持續購入面板，導致庫存攀升，因此在疫情紅利退潮、缺貨問題逐漸獲得改善後，出現過去罕見的庫存調整強度。

集邦說，去年第三季筆電面板供需比約落在 18%，相比供需平衡區間理想值落 11%-14%，已明顯進入供過於求階段，今年以來又受到俄烏戰爭、中國防疫清零政策等等，導致終端需求下滑、供過於求逐季嚴重。

面對需求驟降，集邦觀察，品牌廠下半年透過大幅下修面板採購量控制庫存，其中部分美系品牌在今年第二季就開始強力控管筆電面板庫存，單季採購量季減 6 成，第三季隨面板庫存恢復健康水位後，採購量也季增約 40%，其餘庫存仍在 12 周以上的品牌廠，也可望在年底前達到 4-8 周的健康水位，助後續採購動能回升。

展望明年首季，集邦認為，儘管為面板傳統需求淡季，但隨著品牌廠面板庫存恢復健康水位，品牌廠對面板的購買量可望小幅回升，預期明年第一季筆電面板出貨量將季增 3.5%，達 4320 萬片，供需比則來到約 13%。