富動科攜手虹彩光電 膽固醇電子紙顯示器明年問世

觸控顯示器廠商富動科技 (6813-TW) 今 (17) 日宣布攜手虹彩光電，推出具自發電、零碳排、真實色彩顯示特性的彩色膽固醇電子紙顯示器，富動科表示，目前已完成商品化且有明確客戶，預計明年正式量產出貨，可望成為公司明年營運成長動能。

富動科表示，彩色膽固醇電子紙相較市面上常見的電子墨水電子紙，可顯示超過 1600 萬色的超廣色域、翻頁反應時間低於 1 秒、長時間低耗能特性，平均使用一年僅需充電 1-2 次，且相比一般顯示器更不易受陽光等外在光線干擾，不過目前市面上並未有彩色膽固醇電子紙顯示器實際產品推出。

富動科進一步指出，虹彩光電深耕彩色膽固醇液晶逾 10 年，擁有富士通所有相關專利，並加速研發進程、精進改良提升穩定度，目前手握 200 項以上的獨家專利，今年上半年也首度發表 7.9 吋反射式面板，獲得市場好評。

展望未來，富動科說，後續將針對不同需求、不同領域，推出相對應尺寸顯示器產品，包括室內外廣告機、教育 / 商務電子看板、商店通路電子標籤、電子書等，目前最大可生產至 100 吋顯示器，並規劃同步拓展國際市場。

富動科主攻大型與特殊尺寸、特殊材質觸控顯示器，應用領域涵蓋數位教育、商務視訊會議、娛樂博弈，主要生產基地位在台灣桃園蘆竹，近年來受惠下游國內外客戶對中國生產疑慮與風險，陸續轉單回台，配合客戶，富動科今年已將自動化產線由原本 3 條擴增至 6 條。

回顧今年 4 月 2022 Touch Taiwan 智慧顯示展中，虹彩光電首次參與，當時就攜手面板大廠友達 (2409-TW)、冠捷科技 (TPV) 等合作，展示膽固醇液晶顯示技術 CLCD) 應用，象徵膽固醇液晶技術正式進入快速發展期。