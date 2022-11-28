調查：8成企業計畫發年終獎金 金融業2.56個月十連霸

台灣疫情降溫，迎來全面性邊境解封，根據求職網站調查，約有 8 成企業預估在兔年農曆年前發放年終獎金，今年基數平均值落在 1.23 個月，創 3 年以來新高，但尚未恢復到疫情前的水準，其中金融業以 2.56 個月奪下 10 連霸，此外，約四分之三的企業透露，今年有計畫舉辦尾牙。

yes123 求職網今 (28) 日公布調查，合計有 79.8% 的企業預估將發放 2022 年終獎金，比例略高於去年，但也代表其餘 20.2% 的企業不發年終獎金。不論發或不發，年終獎金的基數平均值，今年落在 1.23 個月，相較於去年微增 0.06 個月，等於多了 1.8 天，創 3 年新高，但尚未恢復到 2019 年的水準。

以行業別進行交叉分析，年終獎金較高的有金融保險與會計統計業 2.56 個月、科技資訊業 1.89 個月、運輸與物流倉儲業 1.75 個月、醫護與生技業 1.67 個月、傳統製造業 1.6 個月。其中，雖然金融業基數略為下滑，不過自 2013 年起，已連續十個年度居冠。

反之，年終獎金最低為大眾傳播與公關廣告業 0.56 個月、文教業 0.67 個月、農林漁牧礦與環保生態業 0.75 個月。

yes123 求職網發言人楊宗斌表示，企業端呈現兩樣情，之前的「重災區」產業如餐旅業、批發零售業、空運業，受惠邊境解封，預期業績開始拉升，使得年終數字有望觸底回溫。

楊宗斌進一步說明，相較之下，近期出口導向產業，如科技業、製造業，卻出現全球終端需求轉弱疑慮，金融業則碰上防疫險理賠，以及股市行情不佳，這些行業在營運利空衝擊下，相關從業人員的年終，恐怕皆有下修壓力。

調查也顯示，74.8% 的企業透露農曆年前有計畫舉辦尾牙，比例高於去年的 63.8%，創 3 年來新高，不過，有 9.3% 企業是原本有尾牙，但因防疫考量取消。在計畫舉辦的企業當中，又有 63.6% 預估，尾牙預算是持平的；有 26% 的企業表示，預算比去年增加。

楊宗斌認為，雖然已正式邊境解封，不過仍有部分企業業績下滑，加上冬天防疫考量，因此取消尾牙依然存在著一定的比例，但也不排除這些公司將省下來的預算，轉到年終獎金，或改為致贈年節禮品，皆能藉此提振士氣。